„Erl, Erl“ lautete am Wochenende die Parole, als der Ertler Kulturverein zum 2. „Karneval im Urltal“ aufrief und mit drei ausverkauften Vorstellungen an zwei Tagen die Turnhalle füllte. Angeführt vom Prinzenpaar, „Erlkönig“ Matthias Rosenfellner und der bezaubernden Faschingsprinzessin Daniela Kleeberger, boten die zehn mitwirkenden Vereine ein jeweils vierstündiges Programm voll Freude und Heiterkeit.

Natürlich wurde die Dorfprominenz aufs Korn genommen und ganz nebenbei wurden tiefe Einblicke in das Ertler Dorfleben gewährt. So gab der EU-Bauer (für Ertl Umgebung) Josef Dobesberger ein Plädoyer zur aktuellen Lage, der Schulchor unter der Leitung von Karin Kern und Brigitte Michelmayer brachte beim Relaunch der Musikshow „The Voice“-Stars wie Helene Fischer oder Andreas Gabalier nach Ertl. „Harry und Vroni“, Harald Naringbauer und Sabine Matzenberger, zeigten mit ihrem Sketch „Lieferservice extrem“, dass eine einfache Essensbestellung durchaus weitreichende Folgen haben kann.

Karnevals-Band gab den Ton an

Beim Witzestammtisch bewies Schuldirektor Gerhard Michelmayer Entertainer-Qualitäten, indem er mit Kollegin Karin Kern die Tücken seiner Berufszunft besang.

Ferdinand Schenkermayr sen. und Elisabeth Grübler gaben bei ihrem „Bettgeflüster“ humorvolle Einblicke ins Eheleben, während die Damen des Kirchenchors Sparmaßnahmen im Altenheim zu beklagen hatten. „Didi und Bine“ (Dietmar Bierbaumer und Sabine Matzenberger) schlüpften in ihre Kinderschuhe. „Wer will mich“ hieß es mit „Edith Singer“ alias Marianne Stubauer, die besondere Viecherl, die verblüffende Ähnlichkeit mit prominenten Persönlichkeiten aus der Region hatten, an den Mann bringen wollte.

Ludwig Krenn war als Filmer unterwegs und stellte gesammeltes Bildmaterial unter dem Motto „Bist du deppert“ vor. Abgerundet wurde das Programm durch zahlreiche, großartige Musik- und Tanzbeiträge – von den Vorstadtweibern bis zu Striptease-Tänzerin Traudi Seyrlehner oder „Gogala“ Altbürgermeister Alois Panstingl und natürlich der Urltaler Sängerrunde.

Die Karnevals-Band gab zwischen den einzelnen Beiträgen den Ton an und ganz zum Schluss wurde natürlich auch noch das Karnevalslied angestimmt.