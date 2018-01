Nach vielen Jahren der Zusammenarbeit mit Daniel Pascal als Regisseur im Haager Kellertheater fiel die Entscheidung auf Martin Dreiling, der seit vielen Jahren als Theaterschaffender agiert. Er war auch schon des Öfteren im Theaterkeller als vielbejubelter Darsteller tätig. Nun schlüpfte er in die Rolle des Regisseurs.

Schmunzelnd meinte er bei einem Probenbesuch, dass er schon als Schauspieler gerne seine Ideen eingebracht hat und da manchmal den Regisseur vor schwierige Situationen brachte. „Nun lerne ich die Rolle von außen kennen. Als Schauspieler ist man immer bei sich selbst, als Regisseur bin ich für die Dramaturgie, die Kostüme und vieles mehr zuständig.“

Für seine Premiere hat sich Dreiling eine französische Komödie vorgenommen. „Tee Zitrone oder ohne? ist eine Boulevard-Komödie in Echtzeit. „Alles passiert hier in zwei bis zweieinhalb Stunden und es ist ein Stück, in dem die Schauspieler bei einer Probe mit Volldampf agieren“ so Dreiling.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen ein betrogener Ehemann, ein Liebhaber im Schrank sowie eine Reihe bewährter Theater-Missverständnisse.