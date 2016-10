Das Daumendrücken hat sich (fast) ausgezahlt. Um Haaresbreite verpasste die 13-jährige Schülerin Madita Killinger den heiß begehrten Sieg beim „Kiddy Contest“, einem Talentewettbewerb, der heuer zum 22. Mal ausgetragen wurde.

„Die Platzierung ist egal, es war voll das Erlebnis.“

Madita über den Kiddy Contest

Mit ihrem fulminanten Auftritt und dem Lied „Notruf der Erde“ – einer neugetexteten Interpretation des Chart-Hits „Hör auf die Stimme“ – schaffte sie in der ausverkauften Wiener Stadthalle F eine Platzierung unter den Top-Drei. „Welchen Platz ich wirklich erreicht habe, erfahre ich im Lauf der Woche“, erzählt Madita.

Dass es nicht ganz zu ihrem großen Traum, den Sieg, gereicht hat, ist dem jungen Gesangstalent aus Haag aber völlig gleichgültig. „Es macht wirklich gar nichts. Es war so richtig cool, dass ich dabei sein konnte. Die Platzierung ist da egal, es war voll das Erlebnis!“, ist Madita noch immer von den Eindrücken begeistert.

„Es war ein volles Erlebnis“, ist Madita Killinger (vorne Mitte) froh, beim Kiddy-Contest 2016 dabei gewesen zu sein – auch wenn es für den Sieg nicht ganz gereicht hat. Foto: Florian Wieser (Operator/Sony Music) | Florian Wieser (Operator/Sony Music)

Vor der Finalshow konnte sich Madita mit drei intensiven Proben-Tagen auf ihren Auftritt vorbereiten. Mit einer Choreografin wurden alle Details erarbeitet.

Auch an der Musikmittelschule in Haag erhielt sie noch zusätzliche Gesangsstunden (Instrumental- und Stimmbildung sind verpflichtende Fächer des vertiefenden Musikzweiges an der MMS Haag).

Mutter: „Als Elternteil fiebert man natürlich mit“

Maditas ganze Klasse – die 4M der MMS Haag, samt Lehrern und Direktor Karl Dorfmeister – war für die Pre-Show (Generalprobe) nach Wien angereist, die Familie durfte schließlich bei der Live-Show mit dabei sein.

„Als Elternteil fiebert man natürlich mit und es war sehr spannend für uns, wie es bei so einer großen Produktion zugeht und wie man versucht, den Kindern die Nervosität zu nehmen“, sagt Mama Elke Killinger.

Nervös war Madita bei ihrem Live-Auftritt gar nicht. „Ich habe mich total auf meinen Auftritt gefreut“, will Madita auch in Zukunft mit Musik weitermachen. „Ich habe sehr viel daraus gelernt.“