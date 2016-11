Vergangene Woche traf sich die internationale Nachwuchskletterelite in Guangzhou (China), um die Jugend- und Junioren-Weltmeister zu ermitteln. Mit dabei im großen Starterfeld waren auch 17 rot-weiß-rote Kletterer. Darunter mit Eva Hammelmüller und Laura Stöckler auch zwei Athletinnen des ÖAV Amstetten/Haag.

Unter den Teilnehmerinnen fanden sich aber auch zahlreiche Jugendliche, die schon bei den Erwachsenen gehörig aufhorchen ließen. So etwa die derzeit wohl stärkste Wettkampfkletterin überhaupt: Janja Garnbret. Die Slowenin hatte bei der WM in der allgemeinen Klasse in Paris Gold im Vorstieg erobert. In China war sie das Maß aller Dinge in der U18-Kategorie und somit eine direkte Konkurrentin der beiden Haagerinnen.

Stöckler zweimal in den Top Ten

Eva Hammelmüller ging in China nicht vollkommen fit an den Start. | NOEN, Vogl

Nach den Ergebnissen der bisherigen Saison war Eva Hammelmüller eine Medaille durchaus zuzutrauen. Die regierende U18-Europameisterin im Vorstieg und in der Kombination ging wegen einer vor drei Wochen erlittenen Trainingsverletzung aber mit gemischten Gefühlen an den Start. Trotzdem lag sie nach der Qualifikation im Vorstieg auf Rang zwei.

Im Halbfinale musste sie sich dann aber mit Rang elf begnügen. Eine positive Überraschung gelang Hammelmüller dann im Bouldern. Mit Rang drei im Halbfinale sicherte sie sich einen Platz im Finale, das sie am undankbaren vierten Platz beendete.

Laura Stöckler landete bei der WM gleich zweimal in den Top Ten. | Vogl

Für die um ein Jahr ältere Laura Stöckler war Guangzhou ein guter Boden. Im Vorstieg startete sie mit Rang sechs im Finale mit einer ausgezeichneten Leistung in die Weltmeisterschaft.

Im Bouldern beendete sie das Halbfinale auf Rang zwölf, im Speedbewerb sicherte sie sich Rang 17. Als Draufgabe bedeutete dies in der Kombinationswertung Platz vier. Eva Hammelmüller landete in der Kombination nach Platz 27 im Speedbewerb auf Rang sieben.