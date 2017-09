Das Elektroauto scheint tatsächlich die Zukunft zu sein und in der Seitenstettner Lehensiedlung wird es bereits erprobt. Eine gute Idee – vor allem weil sich noch schwer abschätzen lässt, was das für die niederrangigen Stromnetze bedeuten wird. Nehmen wir nur einmal Amstetten als Beispiel.

Würden da jetzt 100 oder 200 Haushalte jeden Abend ihre E-Autos an die Ladestation hängen, dann wäre das Netz wohl bald überlastet und es würde in Teilen der Stadt finster. Wenn also in 30 Jahren die E-Autos das Verkehrsbild dominieren sollen, dann werden die Energieunternehmen um hohe Investitionen ins Leitungsnetz nicht herumkommen.

Ein weiterer Knackpunkt für den Siegeszug des E-Autos wird sein, ob es gelingt, seine Reichweite durch effizientere Batterien noch beträchtlich zu steigern. Denn das öffentliche E-Tankstellennetz an der Moststraße (rund 60 Ladestationen) in allen Ehren: Wenn zwei Lenker an einer Säule ihre E-Autos ans Netz hängen und dann Einkaufen oder sogar in die Arbeit gehen, hat der dritte, der kommt, schon Pech gehabt.