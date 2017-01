Alle Jahre wieder ist eine Schlagzeile so sicher wie das Amen im Gebet: Wo und wann wurde das Neujahrsbaby geboren? Heuer erblickte im Klinikum Waidhofen/Ybbs die kleine Lea nur eine Minute nach Mitternacht das Licht der Welt und holte somit den „Titel“ des Neujahrsbabys zum zweiten Mal in Folge nach Niederösterreich. Im Amstettner Krankenhaus folgte ihr nur kurze Zeit später der kleine Theo als Neujahrsbaby.

Diese ersten großen Schlagzeilen, die jedes Jahr durch die Medien wandern, sind so positive Nachrichten, die man sich beim Aufbruch ins neue Jahr zu Herzen nehmen sollten. Sie regen zum Reflektieren darüber an, was das eigene Leben ausmacht. Gilt es womöglich Prioritäten zu überdenken und wie vergänglich sind diese?

Das Neujahrsbaby ist wie jedes Jahr auch ein Symbol dafür, dass das neue Jahr neben den vielen negativen Dingen, die 2017 mit Sicherheit auch bereithalten wird, ebenso viel Erfreuliches mit sich bringt. Darauf muss man sich freuen und diese Momente und Menschen, die einem diese Freude bringen, hochhalten und wertschätzen.