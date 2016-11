Beim Haager Theatersommer weht wieder ein neuer Wind. Intendant Christoph Wagner-Trenkwitz wurde am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz verabschiedet, Christian Dolezal als sein Nachfolger präsentiert. Dass die beiden Welten trennen, war dabei nicht zu überhören.

Dolezal will in seiner Ära weg von Klamauk und Schenkelklopferei hin zu subtilem Humor und anspruchsvoller Unterhaltung. Das heißt im Klartext: Weg von der Linie seines Vorgängers, die dem Theatersommer durchaus gute Besucherzahlen bescherte, hin zur Philosophie seines Vorvorgängers Gregor Bloéb, der dem Theatersommer mit „Jägerstätter“ so richtig zum Höhenflug verholfen hatte.

Dass er sich an Bloéb orientiert, dafür sprechen zwei weitere Details: Wie einst der Tiroler wird auch Dolezal in die Titelrolle schlüpfen. Mit Stephanie Mohr holte er sich zudem die Regisseurin von „Jägerstätter“ ins Boot.

Ob das für einen Erfolg genügt, wird man sehen. Der neue Intendant macht jedenfalls bewusst einen Schritt zurück. Aber Rückschritt ist das mit Sicherheit keiner. Im Gegenteil.