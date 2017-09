Die österreichischen Nachwuchskletterer waren in den vergangenen Wochen einer enormen Belastungsprobe ausgesetzt. Zwei Wochen lang kämpften sie bei der Heim-WM in Innsbruck um Medaillen im Bouldern, Vorstieg, Speed und dem erstmals ausgetragenen Kombinationsfinale. Nur vier Tage später stand mit der Boulder-EM in Tschechien bereits das nächste Großereignis am Wettkampfkalender.

Eine, die bei beiden Veranstaltungen zu überzeugen wusste, war die Haagerin Laura Stöckler. Sie eroberte EM-Bronze und feierte in Innsbruck als jüngste Teilnehmerin der Juniorenklasse den bisher größten Erfolg ihrer Karriere: Sie kürte sich zur Kombinations-Weltmeisterin. Ein Erfolg, der nicht hoch genug einzuschätzen ist.

Zum einen deshalb, weil man dafür in keiner der drei Disziplinen eine große Schwäche aufweisen darf und wirklich Vielseitigkeit an den Tag legen muss. Zum anderen auch deshalb, weil das Kombinationsfinale in Zukunft der Bewerb sein wird, der bei Olympischen Spielen ausgetragen wird.

Olympia 2020 in Tokio dürfte daher nicht nur für Jessica Pilz, sondern auch für Laura Stöckler ein durchaus realistisches Karriereziel sein. Für eine Stadt wie Haag mit ihren gut 5.000 Einwohnern wäre das ein ganz besonderer Meilenstein.