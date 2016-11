Fußball, Volleyball, Basketball, Tennis, Leichtathletik, Tischtennis.... Sportarten, die im Bezirk Amstetten seit ewigen Zeiten etabliert sind und die in all den Jahren immer wieder Athleten und Mannschaften hervorgebracht haben, die auf nationaler und internationaler Ebene für Furore sorgten. In den letzten Jahren kamen noch Erfolge in weniger verbreiteten Sportarten wie Barfußwasserski, Inlinespeedskating, Cheerleading oder Apnoe Tauchen hinzu.

Für Schlagzeilen sorgte zuletzt aber immer wieder ein Athlet, dessen Sportart im Bezirk eigentlich absolut keine Tradition hat: Schwimmer Alexander Trampitsch. Na gut, es gibt Schwimmvereine und Schwimmtrainings, aber diese schienen in den letzten Jahren vor allem dem boomenden Triathlonsport Rechnung zu tragen. Schwimmen war bei den meisten die Disziplin, in der es den größten Trainings- und Nachholbedarf gab. Spezialisten wie Trampitsch sind die Ausnahme. Und die Erfolge des Haagers sind es ebenfalls.

Österreichische Rekorde knackt er regelmäßig. Bei der Staatsmeisterschaft waren es zuletzt gleich einmal vier. Dem 17-Jährigen ist aber noch ein ganz anderes Kunststück gelungen: Er hat dem Schwimmsport auch im Bezirk endlich zum Rampenlicht verholfen.