Es war immer der Traum von Ernst Schwarzlmüller, ein Lebensmittelgeschäft in seinem Heimatort zu betreiben. Im Mai des Vorjahres konnte er diesen mit seiner Partnerin Sonja Ribarits verwirklichen. Mit Liebe zum Detail wurde der „Dorfladen“ eröffnet, der neben dem herkömmlichen Supermarkt-Sortiment auch regionale Produkte zum Verkauf anbot.

„Davon kann man halt nicht leben“

Mit Ende November ist der „Dorfladen“ allerdings Geschichte. „Wir hatten ein wirklich tolles Team, aber die Umsätze haben einfach nicht gepasst“, bedauert Geschäftsführerin Sonja Ribarits. „Die Leute arbeiten in Steyr und gehen dort einkaufen. Bei uns holt man dann ein paar Liter Milch oder kommt zu uns mit Sonderwünschen. Davon kann man halt nicht leben“, bleibt der Familie vom Traum nun ein Haufen Schulden übrig.

In den nächsten Wochen wird noch das Warenlager abverkauft, dann soll endlich ein Strich unter diese Geschichte gesetzt werden. Ab Dezember wird es keinen Nahversorger in Kürnberg geben.

Franz Schnetzinger, der schon beim Projekt „dorfHAUS“ viele Fäden gezogen hatte, will die Sache aber nicht auf sich beruhen lassen. „Viele Orte stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Manche finden sich damit ab, andere finden neue Wege“, sagt Schnetzinger im NÖN-Gespräch.

In Reinsberg beispielsweise werde der Nahversorger von einem Bürgerverein betrieben, der die Geschäfte führt und so auch Arbeitsplätze sichert. „Das gibt mir Hoffnung für die Etablierung einer Nahversorgung in Kürnberg“, will Schnetzinger nun zum Nachdenken animieren und zur Diskussion anregen. Dass sich ein neuer Betreiber des Dorfladens finden wird, hält Schnetzinger für unwahrscheinlich. „Ich bin aber der Meinung, dass so ein Vorhaben auch in Kürnberg Zukunft haben könnte.“