Seit Ewigkeiten ist ein Wohnbauprojekt in St. Michael Thema, konnte aber bisweilen nicht verwirklicht werden. „Schon mein Amtsvorgänger Rupert Hinterleitner hat die Vorarbeiten, wie den Erwerb des Grundstücks, in die Wege geleitet. Wir wurden aber immer wieder vertröstet, da Wohnraum in anderen Orten noch nicht vergeben war“, erzählt Ortsvorsteher Josef Friedl von einer fast 20 Jahre währenden und mühsamen Vorlaufzeit.

Nach intensiven Gesprächen Friedls mit der Wohnbaugenossenschaft Gedesag kann nun aber grünes Licht für eine Reihenhausanlage gegeben werden. Die Förderzusage des Landes liegt am Tisch, ein positiver Vorstandsbeschluss macht dieses Vorhaben zur Freude vieler St. Michaeler nun möglich. Denn bisher gab es im Ort kaum Möglichkeiten, sich einzumieten. Das soll sich nun ändern, da die Reihenhäuser in Miete mit Kaufoption vergeben werden.

Wohnnutzfläche von 106m²

Dreizehn Reihenhäuser mit jeweils vier Zimmern und einer Wohnnutzfläche von 106 Quadratmetern werden am sonnigen Südhang errichtet. Jedem Haus sind ein Garten samt Terrasse sowie zwei Pkw-Stellplätze zugeordnet. Die genauen Kosten stehen allerdings noch nicht fest, da die Kostenermittlung derzeit noch im Gange ist.

Der Baubeginn soll Mitte nächsten Jahres erfolgen. „Es kann jederzeit begonnen werden, da wir die Infrastruktur – Kanal, Wasser und eine Zufahrtsstraße – schon mitverlegt und somit vor Ort haben“, sagt der Ortsvorsteher. Sechs Bewerber gebe es ebenfalls bereits. Informationen über das Vorhaben liegen am Gemeindeamt St. Peter auf.

„Wir freuen uns, dass wir in St. Michael neuen Wohnraum schaffen und damit Arbeitsplätze in der Region sichern können“, sagt Bürgermeister Johannes Heuras.