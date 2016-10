Eine große Favoritin auf den Sieg (Marathon-Staatsmeisterin Anita Baierl) und einige Athletinnen, denen eine Platzierung unter den besten Drei zuzutrauen ist. So lauteten die Zutaten für eine spannende Halbmarathon-Staatsmeisterschaft in Salzburg.

Für Victoria Schenk war das Rennen der letzte Test vor dem letzten großen Saisonziel, dem Frankfurt-Marathon am 30. Oktober. Nach einem Gedränge am Start konnte die Athletin der Sportunion Waidhofen mit der Salzburgerin Cornelia Moser ein gutes Tempo anlaufen. Erst später gesellten sich Anita Baierl und Sandrina Illes zum Führungsduo. Schenk führte die Vierergruppe in der Folge über weite Strecken an. Versuche, die Führungsarbeit an eine der Konkurrentinnen abzugeben, scheiterten und das Tempo wurde sofort gedrosselt.

Mit etwas Wut im Bauch beschloss Schenk im Hinblick auf Frankfurt weiter ihr Tempo zu laufen. Auf den letzten zwei Kilometern musste sie diesem aber Tribut zollen. Wegen starkem Seitenstechen musste sie Sandrina Illes ziehen lassen und finishte in 1:17:40 Stunden als Zweite. „Ich freue mich, meine gute Zeit aus dem Frühjahr heute bestätigt zu haben. Aufgrund meiner guten Form bin ich aber schon ein wenig enttäuscht, dass es nicht für ganz vorne gereicht hat“, erklärte die Hollensteinerin.