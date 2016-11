Im Zuge des Leader-Projektes „e-Mobil an der Moststraße“ wurden in der vergangenen Woche gleich drei neue Stromtankstellen im Bezirk Amstetten eröffnet. Ab sofort kann in Seitenstetten, beim Tierpark Haag und beim Hotel Rogl in St. Valentin gratis Strom für E-Fahrzeuge getankt werden. Mit diesen drei Ladesäulen sind nun schon 15 der insgesamt 40 Standorte des Projektes fertiggestellt.

Hinterholzer verwies auf Vorteile

Anton Kasser, Obmann des Gemeindeabgabenverbandes Amstetten, freut sich über den planmäßigen Ablauf des Projektes: „Durch den Einsatz aller Beteiligten machen wir Riesenschritte auf unserem Weg zur e-mobilen Vorzeigeregion. Einen großen Dank an die teilnehmenden Gemeinden und Tourismusbetriebe – ihr Einsatz macht unsere Region zum Pionier und zum Vorbild bei der umweltfreundlichen Mobilität.“

Michaela Hinterholzer, Obfrau der Moststraße, verweist auch auf die zahlreichen Vorteile der gemeinsamen Aktion: „Mit den Stromtankstellen bieten wir der Bevölkerung und den Gästen ein tolles Infrastrukturangebot und leisten gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz. Durch die Kombination von Tourismus und Elektromobilität können wir außerdem zu einer Steigerung der regionalen Wertschöpfung beitragen.“