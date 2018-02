Der ORF macht diese Woche im Bezirk Amstetten Station. Zwei Sendungen werden dabei aus St. Valentin übertragen. Am Dienstag wird „Daheim in Österreich“ ab 17.30 Uhr ausgestrahlt, am Valentinstag am Mittwoch folgt ab 6.30 Uhr dann „Guten Morgen Österreich“.

Sendestudio direkt vor dem Heiligen Valentin

„Das Sendestudio wird am Hauptplatz direkt vor der Statue des Heiligen Valentin aufgestellt“, verrät Citymanagerin Doris Haider. Aus diesem Grund muss der Hauptplatz von Dienstag, 10 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Alle Schulbuslinien fahren in dieser Zeit von und zur Haltestelle „Hauptplatz Kirche“. Auch für Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, ist keine Zufahrt zur Volksschule möglich.

Neben prominenten Stargästen wie Burgschauspieler Frank Hoffmann, dem Zauberpärchen Thommy Ten und Amelie sowie Astrid Wirtenberger von den Seern werden in den beiden Sendungen auch eine Ortsreportage und Interviews mit einigen St. Valentiner Bürgern zu sehen sein. Die Beiträge wurden vor zwei Wochen abgedreht.

„Unsere Stadt hat viele interessante Leute zu bieten“, rührt Doris Haider die Werbetrommel für die beiden Sendungen. So wurden etwa Beiträge über Unternehmer Stefan Antal und sein Hobby, das Sammeln von US-Oldtimern, oder über die außergewöhnliche Dekoration des Hotels Kerschbaumer gedreht. Zu sehen ist auch die Ehrung einer diamantenen Hochzeit und ein Interview mit Pfarrer Herbert Reisinger zum Thema Heiraten.

Einen Besuch stattete das ORF-Team auch der CNH Industrial ab. Außerdem wird Wolfgang Pillgrab live kochen. Auf dem Programm steht am Ende des Faschings auch Krapfenbacken mit Karl Kleestorfer.

Wer will, kann die Sendungen natürlich auch live vor Ort mitverfolgen. „Wir würden uns freuen, wenn viele kommen“, betont Citymanagerin Haider.

