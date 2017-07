Der mutmaßliche Täter ist kürzlich bei einer Grenzkontrolle im Burgenland geschnappt worden, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Aussendung am Freitag mitteilte.

Rumäne war auch in St. Valentin aktiv

Der spektakulärste Einbruch der Serie wurde im Februar 2015 in Enns im Bezirk Linz-Land verübt. Der damals noch unbekannte Täter, der die Registrierkasse plünderte, wurde vom Besitzerehepaar überrascht. Es entwickelte sich eine Rangelei. Dabei erlitt der 57-jährige Geschäftsinhaber schwere, seine 50-jährige Ehefrau leichte Verletzungen. Der Angreifer konnte sich losreißen und entkam in einem in der Nähe abgestellten, von einem Komplizen gelenkten Fluchtfahrzeug.

Die oberösterreichische Polizei forschte als mutmaßlichen Täter einen 28-jährigen Rumänen aus. Bei den Ermittlungen wurden ihm auch Einbrüche in Blumengeschäfte in Mauthausen im Bezirk Perg und St. Valentin im Bezirk Amstetten nachgewiesen.

Die Staatsanwaltschaft Steyr ordnete die Festnahme des Mannes an. Am heurigen 4. Juli ging er bei der Einreise in Nickelsdorf im Burgenland ins Netz. Bei der Einvernahme durch die Kriminalpolizei war er grundsätzlich geständig, machte aber keine Angaben zu seinem Mittäter. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.