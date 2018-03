Eine Ära geht im ÖAAB-Teilbezirk Haag zu Ende. Bürgermeister Manfred Schimpl aus Haidershofen hatte jahrelang den Vorsitz im Sinne der rund 900 Mitglieder geführt, mit der Generalversammlung des Teilbezirks in der Vorwoche übergab er seine Funktion in jüngere Hände.

„Mit dem jungen Team wird neue Dynamik in ÖAAB kommen“

Sein Bürgermeisterkollege aus Haag, Lukas Michlmayr, war nach einigen Gesprächen bereit, sich als neuer Teilbezirksobmann der Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anzunehmen. Ihm zur Seite stehen die beiden Stellvertreter Markus Maringer (Ennsdorf) und Karl Josef Stegh (Behamberg), Kassier Michael Strasser und Schriftführerin Monika Fürst (beide Haidershofen).

„Ich bin sehr froh, dass ich mit Lukas Michlmayr einen engagierten Nachfolger gefunden habe. Ich bin überzeugt, dass mit dem jungen Team eine neue Dynamik in den ÖAAB kommen wird“, wird sich Schimpl in Zukunft als Kassaprüfer in die zweite Reihe verabschieden.

Auf die neuen Aufgaben, die auf ihn und sein Team warten, freut sich Neo-Obmann Lukas Michlmayr: „Jeder der mich kennt, weiß, dass ich mich mit 100 Prozent für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen werde.“