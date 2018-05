Seit Kurzem befindet sich im Foyer der Raiffeisenkasse Strengberg, Markt 25, ein neues Gerät. Es handelt sich dabei um einen Defibrillator, der im Notfall Leben retten kann.

Die Initiative kam dabei vom Strengberger Michael Kamleitner, der auch Notfallsanitäter beim Roten Kreuz Haag ist. Er gab der Gemeinde den Anstoß, den Defibrillator zu finanzieren. Von der Raika Strengberg wurde der Platz zur Verfügung gestellt, um den Defi zu stationieren.

Dietl: "Wesentlich war ein zentraler Standort"

„Wesentlich war für uns vor allem ein zentraler und leicht zugänglicher Standort, diesen fanden wir bei der Raika Strengberg.“, erklärt Bürgermeister Roland Dietl. „Da unser Foyer rund um die Uhr geöffnet ist, steht das Gerät der Bevölkerung 24 Stunden zur Verfügung, für uns war somit klar, dass wir dieses Projekt voll unterstützen“, schildert Bankstellenleiter Paul Pallinger.

„Sollte bei einer Person ein plötzlicher Herzkreislaufstillstand eintreten, muss sofort mit der Reanimation begonnen, die Notrufnummer 144 gewählt und in der Zwischenzeit der Defi geholt werden. Dieser kann von jedem bedient werden und als Ersthelfer braucht man auch keine Angst davor zu haben, denn man kann nichts falsch machen.“ beruhigt Bezirkstellenleiter-Stellvertreterin Christina Oberleitner. „Beim Start des Defis gibt dieser alle wichtigen Anweisungen und sagt genau was zu tun ist. Und sollte der Betroffene gar keinen Schock des Defi benötigen, so stellt das Gerät dies selbständig fest.“