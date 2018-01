Mittlerweile hat es Tradition, dass am Freitag nach dem Dreikönigstag das Neujahrstreffen, veranstaltet von der Gemeinde und dem Kulturverein Ertl, stattfindet. Heuer waren alle Ertlerinnen und Ertler ins Gasthaus Wendtner geladen, um Rückblick auf das vergangene Jahr zu halten und sich über neue Vorhaben der Gemeinde zu informieren.

„Was für Annaberg in Salzburg Marcel Hirscher ist, ist für uns Ertler unsere 9er-Gruppe“Ortschef Josef Forster

Bürgermeister Josef Forster konnte dazu zahlreiche Ehrengäste und Vertreter aus Gemeindeleben, Vereinen und Wirtschaft begrüßen. Für die schwungvolle musikalische Umrahmung sorgten die „Urlursprungbuam“ auf ihren steirischen Harmonikas.

Erster Programmpunkt des Neujahrstreffens war die Vorstellung der neuen Bürger durch Hannelore Röcklinger. Mit Applaus wurden alle in ihrer neuen Heimat willkommen geheißen.

Die 9er-Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr stellte sich im Rahmen des Neujahrstreffens vor und dankte dabei auch den Sponsoren ihres neuen Trainings-Outfits. | NOEN, Sabine Hummer

Traditionell bekommt jedes Jahr ein Verein die Möglichkeit, sich in diesem Rahmen vorzustellen. Die „9er-Gruppe“, die Bewerbsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr, konnte die Anwesenden mit großartigen Leistungen im abgelaufenen Bewerbsjahr – unter anderem dem Sieg beim Alpinbewerb in Lassing oder Platz 13 von 600 teilnehmenden Teams beim Landesbewerb und damit die Qualifikation für den Fire Cup 2018 – beeindrucken. „Was für Annaberg in Salzburg Marcel Hirscher ist, ist für uns Ertler unsere 9er-Gruppe“, meinte Ortschef Forster.

Zwei Mal pro Woche wird trainiert

Freilich kommen die Erfolge nicht von ungefähr, zwei Mal pro Woche wird trainiert. Dafür braucht es auch das optimale Trainingsequipment, das mithilfe einiger Sponsoren neu angeschafft werden konnte. Ein großes Ziel verfolgt die Bewerbsgruppe in den kommenden Jahren, nämlich die Qualifikation für den Bundesbewerb. Dafür sind Top-Leistungen bei den Landesbewerben nötig.

Nach dem Jahresrückblick 2017, dem Rechenschaftsbericht der Gemeinde über den Rechnungsabschluss 2016 und einem Vorausblick auf Vorhaben 2018 nutzte Bürgermeister Josef Forster den würdigen Rahmen des Neujahrstreffens, um besondere Leistungen und Verdienste zu würdigen. Top-Platzierungen und Siege bei Lehrlingsbewerben konnten Friseurin Marlene Lettmüller und Konditorin Gabriele Holzner erzielen. Für sportliche Erfolge am laufenden Band sorgten die Stockschützen Anna Hackl, Manuel Huber und Tobias Rettensteiner.

Auf ein erfolgreiches Jahr 2018 stießen Bundesrat Andreas Pum, Bürgermeister Josef Forster, Hannelore Röcklinger vom Kulturverein, Vizebürgermeister Alfred Losbichler und Altbürgermeister Alois Panstingl an. | NOEN

„Ertl dankt“ heißt jene Auszeichnung, die Ertl zum zweiten Mal vergab. Damit sollen Personen gewürdigt werden, die durch besonderes Engagement außerhalb der Vereinslandschaft bestechen.

„Es gibt keine Veranstaltung, wo er nicht dabei ist und fotografiert. Keine zwei Tage später bringt er seine Bilder auf die Gemeinde, und das ehrenamtlich und zum Nulltarif“, dankte Bürgermeister Forster dem „Dorfpaparazzo“ Franz Krendl, dessen Bilder nicht nur die Gemeindezeitungen, sondern auch viele Vereinsmedien zieren. Die Auszeichnung bekam er von Bundesrat Andreas Pum überreicht.

Die Ertler Hymne „Mei Ertl im Urltal“, anlässlich des 80. Geburtstages der Gemeinde von der Urltaler Sängerrunde komponiert, bildete den würdigen Abschluss des Festakts, ehe es mit Buffet und Getränken, gesponsert von einigen Firmen, zum gemütlichen Teil des Abends überging.