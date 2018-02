Bei dem schöpferischen Prozess werden die Kinder und Jugendlichen von professionellen Kunstschaffenden begleitet: Robert Haider und Michaela Schöller stehen in der Malakademie, die im Februar ins neue Semester startet, mit Rat und Tat zur Seite und schaffen mit einer wohltemperierten Mischung aus Lernen und Spaß am Malen das ideale Klima für junge Künstler.

Angebotspalette als fixer Bestandteil der NÖ Kulturlandschaft

Angeleitet von Katharina Baumfried, Claudia Scherrer und Sven Kaschte können junge Talente in der Schauspielakademie und in der Schauspielakademie KIDS Bühnenluft schnuppern und mit Körper, Stimme und Fantasie ihre darstellerische Kreativität erforschen.

Die Mal- und die Schauspielakademie richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren. An der Schauspielakademie KIDS können Kinder von sechs bis elf Jahren teilnehmen.

Start für die Malakademie in Haag ist am 12. Februar. Semesterstart der Schauspielakademie und der Schauspielakademie KIDS in Haag ist am 21. Februar.

Mit 92 Akademien an 38 Standorten ist die Angebotspalette der Niederösterreichischen Kreativakademie ein fixer Bestandteil der niederösterreichischen Kultur- und Bildungslandschaft. Unter dem Dach der NÖ Kreativ GmbH ist die Kreativakademie in das vielfältige, lebendige und regionale Angebot der Kultur.Region.Niederösterreich eingebettet.

Nähere Informationen zu den Kreativakademien und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.noe-kreativakademie.at