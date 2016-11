Mit Anne Mautner Markhof holte man sich in St. Pantaleon eine namhafte Architektin ins Boot, um ein Grobkonzept für die Ortsentwicklung zu erstellen. An neun Abenden arbeitete eine überparteiliche Steuerungsgruppe vor allem an den Plänen für Vereinshaus, Gemeindeamt und Kindergarten. Die Ergebnisse dieser Sitzungen wurden dem Gemeinderat und interessierten Bürgern im Rahmen der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag präsentiert.

Lift: Auch Gemeindeamt barrierefrei erreichbar

Um der Feuerwehr mehr Platz zu verschaffen, aber trotzdem keinen zusätzlichen Grund ankaufen zu müssen, müsste das Gemeindeamt vom derzeitigen Standort absiedeln. Laut Standortentwicklungskonzept soll es zentral in die Mitte des Ortes gebracht werden und im ersten Stock der derzeitigen Musikschule untergebracht werden.

Da für die Tagesbetreuungseinrichtung, die im Dach der derzeitigen Musikschule beheimatet sein soll, ein Lift eingebaut werden soll, wäre auch das Gemeindeamt barrierefrei erreichbar. Am Standort des Kindergartens im Erdgeschoß würde sich nichts ändern.

Neubau für Musikheim und die Feuerwehr

Vom jetzigen Gemeindeamt und Feuerwehrhaus würde laut Konzept nichts übrig bleiben. Das Gebäude soll abgerissen werden und durch einen zweistöckigen Neubau ersetzt werden. Dadurch sollen Feuerwehr, Musikschule und Trachtenverein mehr Platz und auch genügend Räumlichkeiten bekommen.

Ein derartiges Großprojekt hat natürlich seinen Preis. Anne Mautner Markhof bezifferte die Kosten inklusive Abriss auf „fünf bis sechs Millionen Euro“. Eine gewaltige Summe für eine Gemeinde mit rund zweieinhalbtausend Einwohnern. „Das Ziel, eine Finanzierung aufzustellen, ist ein großes. Es ist ein großer Brocken, der auf uns wartet“, kommentierte Bürgermeister Rudolf Divinzenz diese Summe.

Damit, dass das Projekt schon in den nächsten Jahren in Angriff genommen werde, ist nicht zu rechnen. „Das ist ein Projekt für die nächsten 30 bis 50 Jahre. Wir haben das Geld nicht in der Portokasse“, stellte Divinzenz klar.

Eine wichtige Rolle wird auch den Vereinen zukommen. Sie sollen bei der weiteren Planung miteingebunden werden, aber auch bei der Finanzierung ihren Beitrag leisten. „Es geht nur gemeinsam mit den Vereinen. Sie können auch Förderungen lukrieren“, betont Divinzenz.