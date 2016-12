Eine groß angelegte Personaloffensive im österreichischen Bundesheer wurde am Dienstag der Vorwoche verkündet. Insgesamt 9.800 Soldaten werden österreichweit bis 2020 aufgenommen, allein 2.000 in Niederösterreich.

In fast jeder Kaserne wird es Neuaufstellungen geben. So auch in der Ostarrichi-Kaserne Amstetten: „Das Jägerbataillon 12 wird 2017 fortan das Kontingent für Berufs- und Milizsoldaten sowie Grundwehrdiener für Auslandseinsätze im Kosovo ausbilden. Ab dem nächsten Jahr werden in Amstetten außerdem Kaderpräsenzeinheiten aufgestellt und ausgebildet. Dabei handelt es sich um Einheiten bestehend aus reinen Berufssoldaten, die ständig im Training stehen und somit ad hoc einsatzbereit sind. Dafür brauchen wir Soldaten, die sich für mindestens drei Jahre dafür verpflichten“, informiert der Kommandant des Jägerbataillons 12, Rudolf Halbartschlager.

Aktuell 190 Berufssoldaten

Aktuell stehen in der Ostarrichi-Kaserne 190 Berufssoldaten und 180 Grundwehrdiener im Dienst. In absehbarer Zeit werden in Amstetten weitere rund 50 neue Soldaten und Soldatinnen als Kaderpersonal (Berufssoldaten) aufgenommen – speziell die Erhöhung der Frauenquote ist ein Ziel. „Wir liegen zwar mit vier Prozent schon gut über dem Durchschnitt, doch von der Vorgabe von zehn Prozent sind auch wir hier in Amstetten noch weit entfernt“, sagt Halbartschlager weiter.

Neben einer Aufstockung des Bundesheer-Personals müssen auch etliche Positionen in den nächsten Jahren nachbesetzt werden: „2018 steht eine Pensionswelle an, da werden wir dann noch mehr Leute benötigen“, berichtet der Kommandant. Wichtig ist ihm: „Der Beruf des Soldaten soll nicht nur Beruf, sondern Berufung sein.“

Zweier- und Viererzimmer als Standard

Auch bauliche Maßnahmen sind in der Ostarrichi-Kaserne geplant. „Ab Jänner wird der erste Kreuzbau, bestehend aus großen Mannschaftszimmern, zeitgemäß umgebaut. Aus einem Zwölf-Personen-Zimmer entstehen zwei Zimmer für je zwei Personen. Jedes Zwei-Personen-Zimmer bekommt auch einen eigenen Nassraum im Vorraum. Zweier- oder Vierer-Zimmer sollten in Zukunft überhaupt Standard werden“, sagt der Am stettner Bundesheerkommandant. In den nächsten Jahren werden schrittweise auch weitere Kreuzbauten umgebaut – pro Gebäude ist zirka ein Jahr Bauzeit eingeplant.

Alle eineinhalb bis zwei Jahre soll in den nächsten Jahren stets ein Kreuzbau in Angriff genommen werden. Insgesamt werden so künftig zwar weniger Betten vorhanden sein, doch – wie Halbartschlager erklärt – gäbe es bereits jetzt eine größere Unterkunftskapazität als benötigt: „Wir haben also trotz kleinerer Unterkunftseinheiten auch künftig genug Platz.“