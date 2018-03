„Wir sind immer offen für Neues und richten uns natürlich auch ganz stark nach den Bedürfnissen unserer Schüler und Eltern“, sagt Susanna Stiftner, Direktorin an der Neuen Mittelschule St. Valentin-Schubertviertel. „Uns ist einfach wichtig, dass die Kinder bei uns gut aufgehoben sind“, betont die Schulleiterin.

Die NMS Schubertviertel war auch schon bei der Einführung der Neuen Mittelschule Vorreiter in der Region. Nun will das Schulteam auch eine Ganztagsschule anbieten. | NOEN, Hummer

„Leben. Lachen. Lernen. Leisten“ lautet das Motto der Schule, die künftig einen ganz neuen Schulzweig anbieten will – eine verschränkte Ganztagesform.

Standortbezogenes Konzept ist erstellt

Bereits vor Jahren entstand die Idee dazu, in St. Valentin eine Ganztagsschule anzubieten. „Wir bieten seit vielen, vielen Jahren eine Nachmittagsbetreuung an, bei der die Betreuungszeit vollständig mit Lehrern abgedeckt ist. Wir sehen, dass der Bedarf eigentlich auch für eine Ganztagsschule gegeben ist“, sagt Stiftner, die nun ein mit ihrem Team fertig ausgearbeitetes Konzept am Tisch hat.

Eigenständiges Lernen, im Bild Joud Alelwanalnaser und Nicole Waser, wird an der Schule gefördert. | Sabine Hummer

„Ich habe mir viele Schulen in Deutschland angeschaut, und auch in Mauthausen wird die verschränkte Ganztagesform schon seit einigen Jahren erfolgreich angeboten. Wir haben ein standortbezogenes Konzept ausgearbeitet, das sich ganz nach unseren Schülern richtet und natürlich haben wir auch unsere eigenen Visionen einfließen lassen“, informiert die versierte Schulleiterin.

Mix aus Unterricht, Lern- und Freizeit

Laut Plan soll der klassische Mittelschulzweig als verschränkte Tagesform geführt werden, die Sportklasse soll vorerst wie gehabt bleiben.

