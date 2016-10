Die richtige Alarmierung der Feuerwehr kann im Ernstfall zum Problem werden. Davon können die Feuerwehrkommandanten im Grenzgebiet zwischen Nieder- und Oberösterreich ein Lied singen.

„Das Problem liegt beim Notruf“, sagt Abschnittskommandant Josef Hirtenlehner, zugleich Chef der FF Behamberg. „Festnetzanschlüsse vieler niederösterreichischer Grenzgemeinden haben oberösterreichische Vorwahlen, diese werden automatisch in die Landeswarnzentrale nach Linz geleitet. Und auch bei Handynotrufen im Grenzgebiet wird Linz alarmiert“, erklärt der Kommandant.

"Im Ernstfall kann die Zeit, bis der Notruf nach Niederösterreich kommt, entscheidend sein."

Josef Hirtenlehner, Abschnittskommandant Haag

In der Vergangenheit wurden deshalb oft Notrufe sogar abgewiesen. In Linz sei erklärt worden, die Adresse gäbe es nicht, da die Gebiete außerhalb der oberösterreichischen Landkarte quasi ein Niemandsland darstellten und Adressen schlichtweg nicht zugeordnet werden konnten. „Im Ernstfall kann die Zeit, bis der Notruf dann wirklich nach Niederösterreich kommt, entscheidend sein“, sagt Hirtenlehner.

Seit vielen Jahren bemühen sich deshalb Feuerwehren und Gemeinden um eine Verbesserung dieser Problematik. Mit den oberösterreichischen Nachbarfeuerwehren wurden in den letzten Jahren Funkgeräte ausgetauscht, da Oberösterreich im Analognetz und Niederösterreich im Digitalnetz verkehrt und eine Koordination lange Zeit nicht möglich war.

Darüber hinaus ging im Jänner die Kleinregion Mostviertel Ursprung mit Obmann Bürgermeister Karl Josef Stegh aktiv an dieses Thema heran. Bei einem Treffen der Bezirkskommandanten aus Amstetten und Linz mit dem Leiter der Linzer Landeswarnzentrale brachte Bürgermeister Stegh die Problematik zur Sprache. Lösungsmöglichkeiten und erste Maßnahmen wurden überlegt. „Der neue Leiter der Landeswarnzentrale Linz, Martin Burger, zeigt sich sehr kooperativ“, freut sich Stegh nun, einen ersten Fortschritt präsentieren zu können.

Adress-Daten werden in Linzer System integriert

Als erster Schritt zu einer umfassenden Lösung wurde jetzt ein Pilotprojekt mit dem Namen „Grenzalarm“ gestartet. Die vier Grenzgemeinden Behamberg, Haidershofen, St. Peter in der Au und Ertl werden in die Versuchsphase involviert sein. Bei der Besprechung am vergangenen Dienstag zwischen Vertretern der Feuerwehren und den Bürgermeistern konnte ein großer Schritt zur Vereinfachung gesetzt werden.

Das Pilotprojekt wird so ablaufen, dass die Gemeinden sämtliche Adressdaten aus dem Gebäuderegister GWR in einer Excel-Datei zusammenfassen. Diese wird dann den zuständigen Kommandanten übermittelt, die die Aufgabe haben, die Gebäude – wie Schulen, Firmen, Heizwerke – genau zu definieren.

Einsatzzeit soll optimiert werden

„Diese Daten werden schließlich der Landeswarnzentrale in Linz zugespielt. Deren Leiter hat versprochen, die Adressen in das bestehende System einzubinden. Dann können die Mitarbeiter in Linz die eingehenden Notrufe aus Niederösterreich zuordnen und die Daten an die richtige Stelle weitergeben“, beschreibt Stegh das Prozedere, mit dessen Hilfe die Einsatzzeit in Zukunft optimiert werden soll.

Weiters wurde vereinbart, dass Linz Rückmeldung gibt, wann und wo auf oberösterreichischer Seite Notrufe entgegengenommen werden. Sollte das Projekt nach einer Beobachtungsphase Erfolge zeigen, ist eine Ausweitung auf weitere Grenzgemeinden bis zur Donau und darüber hinaus geplant.