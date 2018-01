Frank Hoffmann im Volksheim

Weil der Valentinstag als Tag der Liebe gerade in St. Valentin besondere Beachtung verdient, holt das kultur:gut am 13. Februar um 20 Uhr Burgschauspieler Frank Hoffmann und das trio mg3 nach St. Valentin. Mit Texten und Liedern über die Liebe und alle denkbaren Folgeschäden wird es einen Abend der Extraklasse geben.

Herzerl in der Stadt

Gemeinsam mit Rosa Reisinger, Karin Hajek und Kathrin Regele wurde ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Volksschule am Hauptplatz entwickelt. Die Schüler jeder Klasse bemalen Herzen, die ab 1. Februar an Brückengeländern in der Stadt angebracht werden. Am 14. Februar wird die Stadt auch wieder mit Herzluftballons geschmückt, die so angebracht werden, dass die Bürger sie ihren Liebsten nach Hause mitbringen können.

Valentinstagsmenü

Heuer werden am 10., 11. und 14. Februar sechs Menüs in sechs Valentiner Gastronomiebetrieben angeboten. Das Menü kostet in allen Restaurants 25 Euro. Eine Valentinsüberraschung ist im Preis inkludiert. Mit dabei sind: Zur Linde – Restaurant Pillgrab, Hotel zur Post – Restaurant Rogl, Wirt am Teich, Restaurant Kerschbaumer, Gasthof Stollnberger und Landzeit „Holiday“.

Valentinstag im Amtshaus

Am 14. Februar empfängt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr von 9 bis 12 Uhr die Bürger von St. Valentin im Stadtamt. Es gibt Fairtrade-Kaffee und den neuen Bio-Kräutertee.

Livesendung aus St. Valentin

Der ORF nimmt den Valentinstag zum Anlass, um live aus der Stadt zu senden. Die Sendung „Daheim in Österreich“ wird am 13. Februar von 17.30 bis 18.30 Uhr ausgestrahlt, die Sendung „Guten Morgen Österreich“ am 14. Februar von 6.30 bis 9.30 Uhr. Das Studio wird am Hauptplatz aufgebaut. Besucher sind herzlich willkommen.