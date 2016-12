Der Haager Theaterkeller stand am vergangenen Mittwoch ganz im Zeichen der Sportlerehrung. Auf der Bühne, auf der normalerweise Kabarettisten für Stimmung sorgen, erzählten die sportlichen Aushängeschilder der Stadt über ihre Erfolge im heurigen Jahr. Auf der Leinwand, über die ansonsten Kinofilme flimmern, waren die Haager Topsportler bei ihren Wettkämpfen zu bewundern.

„Sportstadt Haag: Das ist mehr als nur ein Wort an der Wand. Ihr seid Aushängeschilder in der Region und in Niederösterreich und ihr habt enorme Vorbildwirkung“, erklärte der in Vertretung des Landeshauptmanns anwesende Bundesrat Andreas Pum. „Haag freut sich, dass ihr so toll seid. Wir sind gewaltig stolz auf euch“, legte Sportstadträtin Margit Gugler weitere Lobesworte für die zu ehrenden Sportler nach.

Drei erfolgreiche Kletterinnen

Und die Erfolge können sich auch heuer sehen lassen. Mit Jessica Pilz, Eva Hammelmüller und Laura Stöckler verfügt die 5.500 Einwohner zählende Stadt gleich über drei international erfolgreiche Kletterinnen, die auch Olympia 2020 ins Auge gefasst haben. „Wir haben im Gemeinderat beschlossen, was ein Landesmeister, Staatsmeister, Europameister oder WM-Teilnehmer bekommt. Aber wir haben nichts für einen Olympiasieger“, liebäugelte Bürgermeister Lukas Michlmayr augenzwinkernd mit einer weiteren Leistungssteigerung des Trios.

Gleich elf Staatsmeistertitel eroberte Schwimmer Alexander Trampitsch in diesem Jahr. Als Staatsmeister geehrt wurden auch Motorsportler Andreas Stollnberger und Wurftaubenschütze Leopold Kammerberger.