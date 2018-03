Wenn die Porstenberger Alphornbläser auftreten, verbreiten sie mit ihren wunderschönen Instrumenten eine ganz besondere Atmosphäre. Bereits im Stephansdom haben die sieben Männer begeistert, ebenso bei zahlreichen Adventmärkten und Traditionsveranstaltungen – ein Linzer Uhrmacher bucht die Truppe, die sich aus Musikern aus der ganzen Region zusammensetzt, jedes Jahr für seine Schweizer Uhrenwochen.

Ein sehr beeindruckendes Erlebnis war der Auftritt im Stephansdom vor einem Jahr für die Porstenberger Alphornbläser, v.l. Ludwig Dolzer, Franz Kammerhofer, Erwin Frischauf, Toni Pils, Josef Brandstetter, Johann Piesenberger und Franz Brandstetter mit Pater Stefan. | privat

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte im Jahr 1989. „Auf mich haben Alphörner schon immer eine ganz besondere Faszination ausgeübt“, sagt Josef Brandstetter, heute 88 Jahre alt. „Ich habe damals bei der Haager Stadtkapelle Trompete und Flügelhorn gespielt und wollte ein Alphorn probieren. Allerdings hat es damals nirgends eines gegeben, also habe ich es selbst gebaut.“

Im Wald hat er einen Baum entdeckt, der die Form eines Alphorns hatte, gefällt und zu Hause zurecht geschnitzt. „Meine Frau meinte, das wird ja nix, schneiden wir´s zusammen. Aber es hat funktioniert und so hatte ich mein erstes Alphorn“, erzählt Josef Brandstetter stolz.

Dem ersten Prototypen folgten viele weitere. Anfangs waren sie aus einem Stück Holz und sahen so aus, wie die Bäume im Wald gewachsen sind. Mittlerweile sind sie aus Fichtenholz gefertigt, zerlegbar und wunderschön bemalt.

Bis zu 150 Stunden Arbeitszeit pro Alphorn

Jedes Instrument ist handgemacht, rund 120 bis 150 Stunden braucht Brandstetter für die Herstellung eines Alphorns. In der Stube im alten Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert hat er sich eine kleine Werkstätte eingerichtet. Jeden Handgriff hat er sich selbst beigebracht. „Ich habe keinen Lehrberuf erlernt und habe halt in der Landwirtschaft gearbeitet. Ich kann nur das, was mir der Herrgott mitgegeben hat“, sagt Brandstetter. Und das ist eine ganze Menge.

Auch die beiden Urenkerl Felix und Leonie haben bereits großen Spaß beim Alphorn-Blasen. | Sabine Hummer

Gespielt hat Josef Brandstetter anfangs mit Toni Pils aus St. Valentin als Duo. Daraus ist ein Septett geworden, das seit zehn Jahren von Franz Brandstetter geleitet wird. Während der Vater für die Alphornproduktion verantwortlich ist, organisiert der Sohn die verschiedenen Termine und Proben, die immer in der alten Bauernstube abgehalten werden.

Mittlerweile hat die Truppe mit Mitgliedern aus Haag, Haidershofen, Wallsee, Weistrach, Ernsthofen und St. Valentin ein großes Repertoire im Programm. „Wir haben aber ganz klein angefangen. Ich habe alles selbst komponiert und die Noten dann umgeschrieben“, erzählt Josef Brandstetter.

Die Alphörner, die ja nur Naturtöne von sich geben, sind nämlich in Ges gestimmt. Noten gibt es in der Zwischenzeit auch im Handel, eine Frau hat den Alphornbläsern vor einigen Jahren Noten einer Alphornmesse zugesteckt, die wird natürlich auch gerne gespielt.

„Wenn wir die Alphörner blasen, ist das schon ein ganz besonderes Gefühl. Man ist richtig geerdet“, sagt Franz Brandstetter. Auch in den kommenden Monaten warten wieder zahlreiche Auftritte auf die musikalischen Botschafter der Region. „Wir würden auch gerne wieder im Stephansdom spielen. Denn das war schon ein ganz erhebendes Erlebnis.“