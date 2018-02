Am Donnerstag um 7.30 Uhr erfolgte der Durchstich im Beisein von Bürgermeister Johann Spreitzer und Wassermeister Franz Deinhofer. Die Treffling fließt nun in ihrem neuen Bett. Das Bach-Provisorium wurde in den darauffolgenden Tagen mit Material vom Bau der Umfahrungsstraße zugeschüttet.

| Sabine Hummer