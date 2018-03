Pater berichtet über Wirken bei Straßenkindern .

Wo die Not am größten ist, dort findet man seit Jahrzehnten auch den Vorarlberger Jesuitenpater Georg Sporschill. Am Montag (12. März) um 19:30 Uhr berichtet er im Bildungshaus St. Benedikt in Seitenstetten über sein Wirken.