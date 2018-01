Bezirksleitstelle St. Peter/Au lud am Samstag zum größten Rettungsball des Jahres.

Stimmung beim Rot-Kreuz-Ball am Höhepunkt .

Ein Ballevent der Extraklasse und seines Zeichens das größte im ganzen Bundesland wurde am Samstag vom Team des Roten Kreuz St. Peter/Au rund um Bezirkstellenleiterin Katharina Latschenberger im Meierhof auf die Beine gestellt. Und der war wieder rekordverdächtig – sowohl was die Besucherzahl betrifft, als auch die Stimmung.

Die war vor allem in der Akutbar – einem überdimensionalen Discozelt im Innenhof – ausgelassen, wofür Clubbing-Flair für eine Party vom Feinsten sorgte. Als Stimmungsmacher zogen die Zivildiener bei ihrer Mitternachtseinlage alle Register und heizten dem Publikum gehörig ein.

Im Ballsaal gab die Coverband „StandUp“ erstmals mit schwungvoller Tanzmusik den Ton an. Das breite Barangebot rundete das große Angebot ab und so stand einer legendären Ballnacht, die für manche bis in die frühen Morgenstunden dauerte, nichts im Wege.