Der Um- und Zubau der Volksschule ist ein Projekt, dass die Gemeinde so rasch wie möglich starten will. „Wir haben für kommendes Schuljahr schon wieder rund 50 Anmeldungen. Also müssen wir damit rechnen, das wir eine dritte erste Klasse brauchen werden“, sagt Bürgermeister Johann Spreitzer.

Derzeit sind im Schulgebäude nur acht Klassen vorhanden, deshalb will die Gemeinde ja die Zahl auf zehn erhöhen, mit Option auf noch zwei weitere.

„Wir hoffen, dass nun alles sehr zügig geht“

Nach langen Beratungen, in die neben der Gemeindepolitik auch die Pädagogen einbezogen waren, hat Baumeister Erwin Hackl nun einen Plan entworfen. „Dieser liegt derzeit beim Land zur Begutachtung. Es wird geprüft, wie viel Förderung wir beanspruchen können“, berichtet der Ortschef.

Insgesamt werden die Kosten des Projekts auf rund 3,5 Millionen Euro geschätzt. Der Zubau soll in Richtung Bildungshaus St. Benedikt erfolgen. Im Haus selbst wird es auch Umstrukturierungen geben, so soll etwa die Direktion in den Bereich beim Schuleingang übersiedeln. Um Barrierefreiheit zu erreichen ist auch geplant, einen Lift einzubauen.

„Wir hoffen, dass nun alles sehr zügig geht und wir das Projekt im Gemeinderat rasch beschließen und im Februar vielleicht schon ausschreiben können“, sagt Spreitzer. Er will es auch der Bevölkerung in einer Info-Veranstaltung präsentieren.

Der Zubau könnte im Frühjahr starten, weil er den laufenden Betrieb nicht beeinträchtigt. Die beiden zusätzlichen Klassen würden dann schon pünktlich zum Schulbeginn im Herbst zur Verfügung stehen. Insgesamt ist das Projekt auf zwei bis drei Jahre angelegt.