Der ORF tourt in der kommenden Woche durch das Mostviertel und macht dabei auch in Weistrach und in Seitenstetten Station. Am 14. Februar wird am Abend die Sendung „Daheim in Österreich“ aus Weistrach ausgestrahlt und am 15. Februar ab 6 Uhr früh „Guten Morgen Österreich“.

Mit dabei sein wird auf jeden Fall Michaela Fürnschlief von der „Quetschwork Family“, ebenso Ernst Merkinger, ein gebürtiger Weistracher, der jetzt in Wien wohnt und im Vorjahr Schlagzeilen machte, weil er zu Fuß nach Marrakesch pilgerte.

Drei Sendungen live aus Seitenstetten

Bürgermeister Erwin Pittersberger begrüßt natürlich die Sendungen, sind sie doch Werbung für seine Gemeinde. Selbst wird er nicht zu Wort kommen. Gespräche mit Politikern sieht das ORF-Konzept nicht vor. Dafür aber Filmbeiträge über die Sehenswürdigkeiten der Gemeinden. Unter anderem wurde bei der Elisabeth-Warte gedreht.

Am Donnerstag (15. Februar) übersiedelt der ORF-Konvoi dann nach Seitenstetten und wird dort mitten im Hof des Stiftes Station beziehen. Dafür wird sogar ein Gitter beim Einfahrtstor abmontiert. Drei Sendungen werden von Seitenstetten aus übertragen.

Am Donnerstagabend und am Freitagabend jeweils „Daheim in Österreich“ und freitagfrüh „Guten Morgen, Österreich“. Natürlich wird es einen Beitrag mit Abt Petrus geben, der schon im Vorfeld gefilmt wurde. Schauspielerin Katrin Lux wird ihr Mostviertelbuch präsentieren und die A cappella Combo „zwo3wir“ wird am Freitagmorgen für den richtigen Sound in der Sendung sorgen.

Auch Bürgermeister Johann Spreitzer freut sich über den ORF-Besuch: „Diese Sendung hat sicher einen hohen Werbewert für unsere Gemeinde. Ich hoffe, dass zu den Übertragungszeiten auch viele Bürger in den Stiftshof kommen.“