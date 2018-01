Die gebürtige Amstettnerin Simone Trauner, aufgewachsen in Mauer, ist am 1. Jänner 2006 mit nur 29 Jahren zur Richterin in Stadt Haag ernannt worden. Elf Jahre später ist sie Bezirksgerichtsvorsteherin geworden.

„Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich wäre nicht doch ein wenig stolz darauf“, meint die Juristin schmunzelnd. „Denn in Führungspositionen ist der Frauenanteil noch geringer, wenngleich sich der Frauenanteil in der Justiz sowie im gesamten öffentlichen Dienst in den letzten Jahren deutlich erhöht hat.“

Seit 1. September 2017 ist Simone Trauner für 15 Mitarbeiter sowie, gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen, für die Abwicklung von Gerichtsverfahren in den Bereichen Familienrecht, Zivilrecht, Exekutionen, Insolvenzen sowie Strafrecht zuständig. „In Haag sind wir drei Richter, die sämtliche den Bezirksgerichten zugewiesene Agenden im Gerichtssprengel bearbeiten. Ich persönlich bin spezialisiert auf Zivilrecht sowie Exekutions- und Insolvenzrecht.“

„Justiz ist gar nicht so trocken, wie man annehmen mag, denn in den Verhandlungen kann es ganz schön zur Sache gehen.“Simone Trauner, Richterin

Simone Trauners Interesse für die Justiz wurde bereits in der Schulzeit in der Handelsakademie Amstetten durch einen engagierten Lehrer geweckt. Der Wunsch, Richterin zu werden, kam schließlich während des Studiums an der Johannes-Kepler-Universität Linz zutage. „Justiz ist gar nicht so trocken, wie man annehmen mag, denn in den Verhandlungen selbst kann es ganz schön zur Sache gehen. Es ist pures Leben und das wird nicht selten auch so im Gerichtssaal ausgelebt. Da können schon recht ordentlich die Fetzen fliegen“, berichtet Simone Trauner, deren Gatte ebenfalls Richter ist.

Die Mutter von drei Kindern bringt allerdings nicht so schnell etwas aus der Ruhe. „Ich begrüße es dennoch, dass die Sicherheitsmaßnahmen bei Gericht durch verschärfte Kontrollen erhöht wurden. Diesbezügliche gröbere Vorfälle gab es in Haag zwar bis dato noch nicht, aber es ist immer besser vorzubeugen.“

Besonders erfreut ist die Gerichtsvorsteherin auch darüber, dass das Gerichtsgebäude – als „7er Haus“ in der Bevölkerung bekannt – seit 1. September 2017 wieder eigenständig geführt und nun saniert wird.

„Das Haus, erbaut 1902, ist natürlich in die Jahre gekommen und nach der Zusammenlegung mit dem Bezirksgericht Amstetten 2014, hat sich der Zustand nicht gebessert. Die Gemeinde ist jedoch sehr bemüht, ein modernes Bürgerhaus, barrierefrei und mit Lift, daraus zu machen. So sollen Polizei, Justiz, eine Jugendamt-Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft Amstetten und eine Tagesbetreuungseinrichtung für Kleinkinder fortan unter einem Dach vereint sein. Im Erdgeschoß wird ein neuer Verhandlungssaal entstehen, das Grundbuch und die Einlaufstelle werden sich auch dort befinden. Im ersten Stock werden die Richter- und Rechtspflegerzimmer und Kanzleien untergebracht. Mit der Fertigstellung – die Umbauten werden an die zwei Millionen Euro kosten – rechne ich im Herbst 2018.“

Um die bei der Wiedereröffnung bereits anhängigen Verfahren weiter bearbeiten zu können, wurden Richter-Doppelplanstellen Haag und Amstetten besetzt. Diese Situation wird noch bis 1. September 2019 bestehen. Alle ab dem 1. September 2017 neu anhängigen Verfahren sind dem Bezirksgericht Haag zugeordnet und die Altakten von Amstetten sollten bis dahin erledigt sein.

Neu ist indes ab Jänner 2018, dass für den Amtstag am Bezirksgericht Haag jeweils Dienstag von 8 bis 12 Uhr nun eine telefonische Voranmeldung unter 07434/424190 erforderlich ist. „Wir haben uns dazu entschlossen, Termine zu vergeben, weil wir für die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft lange Wartezeiten vermeiden wollen“, so Gerichtsvorsteherin Simone Trauner.