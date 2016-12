Alles, was im Amstettner Nachwuchssport Rang und Namen hat, traf sich am vergangenen Mittwoch bei der Sportlerehrung im Arbeiterkammersaal. 50 Athletinnen und Athleten wurden von der Stadtgemeinde für ihre Topplatzierungen bei Landes- und Staatsmeisterschaften geehrt.

Die Auszeichnung für herausragende sportliche Leistungen, der Sport Award, ging jedoch nicht an einen Nachwuchsathleten, sondern an Hammerwerfer Michael Hofer. Der 45-Jährige feierte mit dem Masters-Europameistertitel in Italien im heurigen Jahr den größten Erfolg seiner schon langen Karriere.

Vor 30 Jahren bestritt Hofer seinen ersten Wettkampf, zur Eröffnung des Umdasch-Stadions im Jahr 1988 eroberte er seinen ersten von vier österreichischen Meistertiteln im Nachwuchsbereich. Seine Medaillenbilanz in der allgemeinen Klasse ist ebenfalls beeindruckend: dreimal Bronze, elfmal Silber und zweimal Gold. Zuletzt sicherte er sich 2013 den Staatsmeistertitel. Zudem verhalf er als Trainer auch dem Hammerwurf-Nachwuchs bereits zu einigen Titeln.