1973 wurde Herbert Pauli von Leobersdorf an die Volksschule St. Michael versetzt. Als Lehrer in Weistrach, Haidershofen und St. Johann produzierte er mit den Schülern Super-8-Filme, mit denen sie auch Preise einheimsten. Als österreichweit bekannter Super-8-Filmer erhielt er 1985 das goldene Einhorn für den besten Experimentalfilm bei der Alpinale in Bludenz.

1984 veröffentlichte er erstmals Lyrik und Prosa – für die Kinder der Volksschule St. Johann und den Johannser Dorfadvent schrieb er jedes Jahr ein Hirtenstück, das er auf die Temperamente der Kinder abstimmte.

Die Palette von Herbert Paulis Werken reicht über Lyrik, Romanen bis zu Theaterstücken, wie zum Beispiel „Wider die Obrigkeit“, ein Stück über die Bauernaufstände anlässlich der Landesausstellung 2007. Ein Kinderbuch, ein Kochbuch, ein Kriminalroman und zahllose Beiträge in Anthologien vervollständigen sein bisheriges Werk.

Für die Texte von insgesamt 19 TV-Sendungen „Ins Land einischaun“ und „Österreich Bild am Sonntag“ zeichnet Pauli verantwortlich, ebenso für zahlreiche Folder und Werbetexte über St. Peter. Mit seinen Werken ist er regelmäßiger Gast in Radio-Literatursendungen. Seit 20 Jahren organisiert Herbert Pauli Lesungen in St. Peter, besonders erfolgreich ist die „WirtshausLiteraTour“.