Der Gemeinderat St. Peter beschloss in seiner letzten Sitzung mit den Stimmen der ÖVP und SPÖ den Grundsatzbeschluss über die geplante Umwidmung einer 5.500 Quadratmeter großen Waldfläche im Burgholz in Bauland-Wohngebiet. Hier soll die Rot-Kreuz-Bezirksstelle, die ein massives Platzproblem hat, ein neues Haus errichten können.

Sowohl Rotes Kreuz als auch die Grundbesitzer, die Agrargemeinschaft Kommune, befürworten das Vorhaben. Doch vorerst liegt der Ball beim Land NÖ, das der Umwidmung zustimmen muss.

In der Vorwoche meldete sich wiederum die FPÖ St. Peter zu Wort. Die Gemeinderäte Johann Egger-Richter, Jürgen Haunschmid und Franz Stressler sowie Parteimitglied Josef Schönegger erklärten bei einem Pressegespräch am Freitag ihre Gründe, warum sie dem Beschluss nicht zustimmten.

FPÖ möchte weitere Alternativen prüfen

Dass das Rote Kreuz mehr Platz brauche, sei zwar auch für sie unumstritten, doch der Plan, den Neubau im Burgholz nächst der bestehenden Rot-Kreuz-Bezirksstelle zu errichten, stößt ihnen sauer auf.

Streit um RK-Neubau: Die Rodung des Waldes stößt der FPÖ sauer auf. Der Plan hier, laut Bürgermeister Johannes Heuras auch so im Gemeinderat diskutiert, zeigt eine kleinere Fläche. „In dieser Fläche geht auch kein einziger Weg durch, dieser wird also von den Menschen nicht genutzt“, sagt Heuras. Fotos: FPÖ, ÖVP | FPÖ, ÖVP

„Die Schlägerung des Waldes stört uns sehr. Es kann nicht in unserem Interesse sein, dass man 5.500 Quadratmeter, also eine Fläche von fünf bis sechs Bauparzellen, eines Naherholungsgebiets, das von vielen Bürgern genutzt wird, abholzt und zubetoniert. Außerdem liegt in der Nähe der Tiefbehälter Burgholz, der ausschlaggebend war für unsere jüngsten Trinkwasserprobleme. Es gehört geprüft, ob ein Neubau Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung haben könnte“, fordert Egger-Richter.

Angesprochen auf die FPÖ- Befürchtung winkt ÖVP-Fraktionsobmann, Ortsvorsteher Hermann Stockinger ab: „Der Tiefbrunnen ist 28 Meter tief und zum mehr als 300 Meter vom geplanten Standort entfernt.“

Heuras: „Gab Stimmen für Verlegung“

Die FPÖ St. Peter wünsche sich dennoch, Alternativen zum Rot-Kreuz-Neubau im Burgholz zu erwägen, etwa eine Verlegung ins Betriebsgebiet West: „Das Argument lautet ja – würde man die Bezirksstelle hierher verlegen, würde man Biberbach als Einsatzgebiet verlieren. Wir fragen uns, wie würde sich das auswirken? Den Biberbachern wird es egal sein, ob das Rote Kreuz von St. Peter oder Kematen kommt“, meint Stressler.

Weiters solle man überdenken, ob nicht ein Ausbau am jetzigen Standort doch möglich oder das Gespräch mit dem Besitzer eines Grundes, ebenfalls in der Nähe des aktuellen Rot-Kreuz-Standorts, noch einmal zu suchen sei. „Außerdem hat auch die Feuerwehr St. Peter ein Platzproblem. Man könnte hier ein gutes Gemeinschaftsprojekt errichten“, schlägt die FPÖ-Fraktion vor.

Dazu sagt ÖVP-Bürgermeister Johannes Heuras klar: „Es waren lange Gespräche und viel Überzeugungsarbeit nötig, diese Variante mit der Agrargemeinschaft und dem Roten Kreuz zu finden. Es gab durchaus auch die eine oder andere Stimme, die für eine Verlegung nach Seitenstetten eintrat. Ich hätte das den Menschen in St. Peter nicht erklären wollen, warum im Ernstfall, wenn es um Leben und Tod geht, und jede Sekunde zählt, die Erste Hilfe zukünftig drei Minuten später kommt.“

Laut Heuras habe es keine Alternativen für einen Erhalt des Roten Kreuzes in St. Peter gegeben: „Alle anderen möglichen Standorte in St. Peter hätten nicht mehr dem Einsatzplan des Roten Kreuzes entsprochen und wären zu weit westlich gewesen.“

Latschenberger: „Jeder kann mitarbeiten“

Dass die einzige Alternative für das Rote Kreuz die Absiedelung in eine Nachbargemeinde gewesen wäre, bestätigt auch Bezirksstellenleiterin Katharina Latschenberger: „Laut einer Studie des Landes ist unser jetziger Standort der beste. Sonst hätten wir nach Seitenstetten gehen müssen.“

Ein Ausbau an Ort und Stelle wiederum sei nicht denkbar: „Wir bekommen keinen Grund dazu, die Möglichkeit zum Ausbau war nicht gegeben, sonst wären wir ja auch geblieben.“ Zudem lädt sie ein, sich ein Bild von der Arbeit beim Roten Kreuz zu machen: „Bei uns kann jeder mitarbeiten, auch jeder Freiheitliche.“

Mehr Hintergründe und Argumente lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Amstettner und Haager NÖN.