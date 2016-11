In der Bezirksstelle des Roten Kreuzes St. Peter/Au herrscht eklatante Platznot. Es gibt kaum Parkflächen, zu wenig Garagen und auch im Inneren heißt es zusammenrücken.

„Die Mitarbeiter, die Nachtdienst hatten, können sich nicht ausschlafen, weil die Schlafräume quasi mitten im Geschehen liegen. Unsere hauptberuflichen Mitarbeiter müssen in einem Zehn-Quadratmeter-Raum zu dritt arbeiten“, beschreibt Bezirksstellenleiterin Katharina Latschenberger die Situation. Bereits zwei Mal wurde dazu gebaut, nun sind die Grundreserven erschöpft.

Idee: Angrenzendes Burgholz als Option?

Seit Längerem überlegt das Rote Kreuz deshalb, einen neuen Standort für die Leitstelle zu suchen. Nach eingehender Prüfung hat sich der bestehende Standort aber als der beste herausgestellt. „Hier ist es von der Einsatztaktik her ideal. Es wäre nicht sinnvoll, in eine andere Gemeinde zu gehen, weil es große Auswirkungen auf die Rettungslandschaft hätte“, betont Latschenberger.

Da im nahen Umkreis kein freies Grundstück erhältlich ist, kam die Idee auf, ob vielleicht das angrenzende Burgholz eine Option sein könnte. Bürgermeister Johannes Heuras hat deshalb Kontakte mit der Agrargemeinschaft (AG), alias „Commune“, hergestellt, die im Besitz des Burgholz-Waldes ist. Die Gespräche und Verhandlungen haben sich als sehr positiv herausgestellt und die AG ist bereit, eine 5.500 Quadratmeter große Waldfläche an das Rote Kreuz zu verkaufen.

Ein 5.500 Quadratmeter großes Waldareal wäre des Rätsels Lösung für eine neue Bezirksleitstelle in St. Peter. Die Agrargemeinschaft und Spar haben dem Roten Kreuz bereits Unterstützung zugesagt. Foto: Sabine Hummer | Sabine Hummer

„Der Vorstand und die Generalversammlung haben sich mit großer Mehrheit für einen Verkauf an das Rote Kreuz ausgesprochen“, sagt Peter Haberfehlner, Schriftführer der AG. „Wir als Agrargemeinschaft haben eine Verpflichtung der Ortsbevölkerung gegenüber. Wenn wir dazu beitragen können, dass das Rote Kreuz in St. Peter bleibt, sind wir dazu bereit.“

Die erforderliche Waldfläche habe für die Kommune ökologisch kaum Nutzen, da sie gleich neben der B122 liege. Außerdem müsse auf Geheiß der Bezirksforstabteilung eine Ersatzaufforstung im Nahgebiet erfolgen.

Umwidmung kann ein halbes Jahr dauern

Nun hängt ein Neubau am gewünschten Standort aber davon ab, ob der Umwidmung der Waldfläche in Bauland-Wohngebiet seitens des Landes stattgegeben wird. „Das kann bei Einhaltung aller Fristen bis zu einem halben Jahr dauern“, weiß Bürgermeister Heuras, der sich für den Verbleib des Roten Kreuzes in St. Peter einsetzt. Ein Grundsatzbeschluss, dass der Gemeinderat eine Umwidmung beabsichtigen wird, wurde am Freitag im Gemeinderat verabschiedet. „Wir stehen dem Vorhaben sehr positiv gegenüber“, betont Heuras.

Und noch ein Partner wurde mit ins Boot geholt. Denn es braucht eine gemeinsame Zufahrtslösung mit der Firma Spar. „In unmittelbarer Nähe zu einem bereits bestehenden Linksabbieger wäre eine zweite Zufahrt verkehrstechnisch nicht möglich“, erklärt Bürgermeister Heuras. Dafür gibt es auch seitens der Firma Spar eine positive Zusage.

Spar-Kaufmann Ralph Krondorfer spricht sich für die Expansionspläne des Roten Kreuzes aus: „Ich finde das sehr positiv und natürlich werden wir dem Projekt entgegenkommen.“ Zu den eigenen Erweiterungsplänen und dass Spar vielleicht bald ein Eurospar werden könnte, will Krondorfer jedoch noch nichts sagen. „Das wird für uns erst alles spruchreif, sobald das Rote Kreuz an den neuen Standort übersiedelt ist.“ Das Rote Kreuz hat allerdings zugesagt, das alte Areal an Spar zu verkaufen.

Ob das Zukunftsmusik ist oder bald Wirklichkeit wird, hängt nun vom Landesentscheid ab. Erst dann kann Baumeister Hannes Kammerhofer (Firma Girkinger), der einen Architekten-Wettbewerb gewonnen hat, an die Detailplanung gehen. Positive Erstgespräche mit den Rot-Kreuz-Gemeinden zur Finanzierung des Vorhabens haben bereits stattgefunden.