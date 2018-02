In der letzten Gemeinderatssitzung war die Verbindungsleitung von Behamberg nach Kürnberg Thema. Es ist ja geplant, die Kürnberger Ortsleitung heuer an die Wasserversorgung von Behamberg-Haidershofen anzubinden, da es in den letzten Jahren vor allem in den Sommermonaten zu Trinkwasser-Versorgungsengpässen gekommen ist.

Einige Anrainer hätten höhere Entschädigung als LWK-Satz verlangt

„Geplant ist, die Leitung entlang der Landesstraße im Straßenbankett zu verlegen. Um für alle Fälle gerüstet zu sein, haben wir darüber hinaus versucht, von allen Anrainern Zustimmungserklärungen zur Verlegung der Leitung über ihre Felder einzuholen, falls es die Umstände verlangen und wir im Bankett nicht weiterkommen“, informiert Bürgermeister Johannes Heuras.

Das sei jedoch nicht gelungen, einige Anrainer hätten mehr Entschädigung verlangt als den seitens der Landwirtschaftskammer festgelegten Satz. Im Gemeinderat wurde beschlossen, den Forderungen nicht nachzukommen, sondern sich – auch im Hinblick auf künftige Projekte und Grundablösen – für die teurere Variante zu entscheiden, die Leitung im Fall des Falles in die Landesstraße zu verlegen.

Wie sich am Freitag herausstellte, gibt es da aber auch eine Hürde: Die EVN hat Pläne ihrer Lichtwellenleitungen vorgelegt, demnach liegt der Hauptstrang genau dort, wo eigentlich die neue Wasserleitung verlegt werden sollte.

Welche Lösung es für das Projekt geben könnte und worüber die Gemeinde mit der EVN zusätzlich im Gespräch ist, lest ihr in der aktuellen Ausgabe der NÖN.