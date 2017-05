Operettenliebhaber kamen am 1. Mai voll auf ihre Kosten. Das beliebte Ensemble „Oper@Tee“ verwöhnte das Publikum im Festsaal des Schlosses mit einer besonderen Operettenrarität aus der Feder des Carl Zeller, dem ja heuer anlässlich seines 175. Geburtstages ein Veranstaltungsreigen der Extraklasse in seinem Geburtsort St. Peter gewidmet wird. „Der Kellermeister“, ein erst nach Zellers Tod vollendetes Werk, wurde 1901 im Wiener Raimundtheater uraufgeführt. Seitdem kam es nur sehr selten – zuletzt vor 27 Jahren in der Schweiz – zur Aufführung.

Der Vogelhändler als „großer Bruder“

Das Ensemble „Oper@Tee“ hat seit seiner Gründung im Jahr 2014 schon einigen Zeller-Operetten wieder neues Leben eingehaucht, so auch dem Kellermeister, der in einer launigen und beschwingten Weise auf die Bühne gebracht wurde. Die zu Gehör gehenden Melodien, die oftmals an den großen, berühmten Bruder „Der Vogelhändler“ – der übrigens am 24. Juni in St. Peter aufgeführt wird – erinnern, wurden von den jungen Sängern bravourös dargeboten und von Pianist Max Schamschula am Klavier begleitet.

Mit dabei waren die Publikumslieblinge Philipp Landgrad, der den Kellermeister Urban sehr authentisch und stimmgewaltig mimte, Alice Waginger als Helene und Elisabeth Jahrmann als Trix. Auch die szenische Aufbereitung des Stücks durch Regisseur Max Buchleitner war charmant und mit einigen witzigen und akrobatischen Einlagen versehen. Alles in allem wurde dem Publikum ein mehr als gelungener Operettenabend geboten – mit gleich zwei Enden. Denn während das Original-Libretto ein trauriges Ende für den Kellermeister vorsah, brachten „Oper@Tee“ auch die Happy-End-Variante, bei der der Kellermeister sein Liebesglück findet. Mehr interessante Details über Carl Zeller und den „Kellermeister“ sind im Zeller-Museum zu erfahren, wo derzeit eine Sonderausstellung zu sehen ist.