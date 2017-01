St. Valentin

Der St. Valentiner Bäckermeister Karl Schneller gehört zu jenen Bäckermeistern, bei dem das alte Sprichwort „Handwerk hat goldenen Boden“ noch eine gewerbliche Zugkraft hat. Karl Schneller ist leidenschaftlicher Bäcker, der sich, seit eh und je, als klassisch-traditioneller Bäckermeister sieht. Und das wissen auch seine Kunden zu schätzen.

Nicht „Raunzen und Jammern“, sondern individuell auf Kundenwünsche eingehen. Sein Erfolgserlebnis in der Bäckerei fußt auf fachliches Können auf höchster Qualität. Bei internationalen Brotwettbewerben ist der St. Valentiner immer im Spitzenfeld zu finden. So auch beim 17. Internationalen Brotwettbewerb 2016. Großes Lob erhielt Karl Schneller vom stellvertretenden Vorsitzenden des schwedischen Bäcker- und Konditorenverbandes, Günther Koerf fer. Mit vier Goldmedaillen in den Sparten Hausbrot, Oliven- und französische Baguettes sowie für alle Weißbrote wurde der St. Valentiner ausgezeichnet. Insgesamt landeten alle neun eingesendeten Produkte auf den Stockerlplätzen.

Knapp den ersten Platz verfehlt

Kürzlich hatte er bei einem Nahversorgerwettbewerb der Niederösterreichischen Wirtschaftskammer nur knapp den ersten Platz verfehlt. In der Kategorie Gewerbe und Handwerk belegte er bei der Suche nach dem beliebtesten Nahversorger Niederösterreichs 2016 Platz 2. Dennoch ist dieser Erfolg ein sehr schöner.

Um die Nachfolge braucht sich Bäckermeister Karl Schneller keine Sorgen mehr zu machen. Der Sohn, ausgelernter Bäckergeselle, Johannes Schneller erlernte das Bäckerhandwerk bei einem bekannten Linzer Fachbetrieb. Seine jetzige Tätigkeit ist das Erlernen der höchsten Patisserie- und Confiseriekunst, in der Kurkonditorei Oberlaa bei Wien.