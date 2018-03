Bei Zugunfall Fuß verloren.

Zu einem schweren Unfall kam es am vergangenen Samstag um etwa 23.30 Uhr. An der Haltestelle Herzograd in St. Valentin (Bezirk Amstetten) wurde eine Person vom Zug erfasst. Bei Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte lag die Person direkt unterhalb des Zuges.

Ein Teil des Vorfußes wurde bei dem Unfall abgetrennt. Die schwer verletzte Person wurde von der Rettung St. Valentin ins Landeskrankenhaus Steyr transportiert. Wie und warum die Person im Gleisbereich zum Liegen kam, konnte vorerst nicht eruiert werden.

Möglicherweise verirrte sich der Mann auf dem Nachhauseweg nach dem Besuch des Fußballplatzes und anschließendem Feiern mit Bekannten, gelangte zur Haltestelle und stürzte dort in den Gleisbereich.