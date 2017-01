St. Valentins Wirtschaft boomt, das kann jedermann in der Stadt mit freiem Auge feststellen. Erwähnt sei hier einmal die Gastronomie. In die in der Westbahnstraße etablierten Hotels und Restaurantbetrieben (Hotel Restaurant Stefan Wallner, Franz Rogl, Johann Pillgrab und Friedrich Kerschbaumer) wurden in den letzten Jahren im Innenbereich und im Fassadenbereich zig Millionen Euro investiert.

Im abgelaufenen Jahr war es vor allem Hotelier Friedrich Kerschbaumer, der mit einer herausragenden, aufsehenerregenden Investition im Fassaden- und im Gartenbereich einen Rekordbesuch an Gästen erzielen konnte, der nur unter großer Anstrengung personalmäßig bewerkstelligt werden konnte. Auch das Hotel Restaurant Rogl vergrößerte sein bisher großzügiges Zimmerangebot mit dem Zukauf eines Nachbargebäudes. Die Fassadengestaltung wurde nun abgeschlossen.

Mit der Fassadengestaltung seines Hotels hat Franz Rogl sein großes Investitionsprogramm abgeschlossen. | NOEN

Vom Kleinunternehmer zum größten Baugerüstverleiher

Den größten Expansionsschub verzeichnete der Fassadengerüstbauverleiher Stefan Antal.

Der Geschäftsmann mit Weitblick und dem guten Gespür am Immobilienmarkt, brachte es innerhalb von 15 Jahren vom Kleinunternehmer zum größten Baugerüstverleiher in Österreich. Erst vor wenigen Wochen wurde ein Gerüstbetrieb aus Oberösterreich gekauft und dem Stammbetrieb in St. Valentin und jenen Betrieben in Wien angegliedert. Mit dem Zukauf des oberösterreichischen Betriebes hat sich die Gerüstgesamtfläche von Stefan Antal auf 560.000 Quadratmeter erweitert. Antal macht gute Geschäfte rund um Wien. Am 9. Jänner 2017 ist bereits wieder Arbeitsbeginn für seine Facharbeitercrew. Häuser mit einer Gesamthöhe von 106 Meter müssen eingerüstet werden.

Am Immobilienmarkt verfolgt Stefan Antal mehrere Projekte. Nicht gestorben ist das US-Car- Museum. „Der Standort muss passen“, meint der Geschäftsmann. Antal hat bisher eine Vorfinanzierung von zwei Millionen Euro für dieses Projekt geleistet. Sein Ausstellungsfuhrpark wuchs innerhalb kürzester Zeit von 22 auf 85 US-Limousinen.

„Das Las Vegas des Mostviertels“ hat seine Bewährungsprobe bestanden. Täglich ein volles Haus war das Ergebnis. Eltern mit ihren Kindern kamen in Scharen, um die Weihnachtsausstellung im Hotel Kerschbaumer in Augenschein zu nehmen. | NOEN, Fuchs

Bauvorhaben auf Hackergründen

Der Stadtentwicklung und Stadtplanung schenkt Stefan Antal in seiner Heimatgemeinde St. Valentin großes Augenmerk. Der Kauf der Hacker Villa in der Hauptstraße, die nahezu ein Dreivierteljahr eingerüstet war und bei der keine Arbeiten durchgeführt wurden, gab an den Wirtshausstammtischen Anlass für Kritik. Keiner der Kritiker wusste, was letztlich hinter den Gemäuern der Villa alles passieren könnte. Zuerst war eine teure umfassende Gebäuderenovierung angedacht. Gegenwärtig könnte auch das gesamte Bauwerk geschleift werden. Alles ist möglich.

Was letztlich geschieht, weiß zur Stunde noch keiner, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch fehlen. Eine Entscheidung haben die Stadt und das Land NÖ noch zu treffen.

Stefan Antal zieht ein großzügiges, sehr modernes Bauvorhaben in Erwägung. Der Gestaltungsbeirat der Gemeinde St. Valentin hat am 22. Dezember, auf den sogenannten Hackergründen im Beisein von Stefan Antal und seinem Rechtsberater, einen Lokalaugenschein vorgenommen. Das Projekt wurde grundsätzlich nicht abgelehnt, verriet Stefan Antal.