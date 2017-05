Einen Diebstahlsstreifzug quer durch St. Valentin unternahmen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Die erste Diebstahlsmeldung ging bei der Polizei gegen fünf Uhr früh von einem Bauunternehmen ein. Container wurden aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Eine halbe Stunde später verständigte Gerüstbau-Unternehmer Stefan Antal die St. Valentiner Polizei.

Bei ihm suchten die Einbrecher offensichtlich nach Bargeld, denn sie durchwühlten ausschließlich sämtliche Laden in den Büroräumen im Parterre und im ersten Stock. Dabei fanden sie zwei Möbeltresore, deren Öffnung vor Ort misslang. Aus diesem Grund nahmen die Einbrecher die beiden Tresore ganz einfach mit. In der Handkasse befanden sich Bargeld in Höhe von 20.400 Euro und diverse Sparbücher.

