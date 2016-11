Das Mostviertelderby war nicht nur geografisch ein Nachbarschaftsduell. Auch in der Tabelle lagen der VCA und St. Valentin dicht beieinander. Die Amstettner, die im Vorjahr beide Begegnungen für sich entschieden hatten, gingen als leichte Favoriten in die Partie. Und in den ersten beiden Sätzen entwickelte sich vor toller Kulisse ein Duell auf Augenhöhe. Satz Nummer eins ging an die Youngsters aus Amstetten, Satz Nummer zwei an die Hausherren.

„Die ersten beiden Sätze waren eine richtig tolle Leistung, dann sind die Burschen leider weggebrochen, haben in der Annahme gewackelt und schlecht serviert“, fasste VCA-Sportdirektor Micha Henschke die Leistung seines Teams zusammen. Auf St. Valentiner Seite stach besonders Spielertrainer Matthias Polixmair heraus, der mit 27 Punkten den Grundstein zum Sieg seiner Mannschaft legte. „Das war Polixmair gegen den VCA. Er hat überragend gespielt und uns erschossen“, kürte Henschke den Topspieler der St. Valentiner zum Man of the Match. Die Hausherren sicherten sich souverän die Sätze drei und vier und kletterten in der Tabelle auf Rang drei.