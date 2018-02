Vergangenen Samstag kam es am Vormittag in Gollensdorf zu einem Forstunfall. Ein 75-jähriger Landwirt wurde bei Waldarbeiten in der Nähe seines Anwesens mit einem Bein unter einem Baum eingeklemmt.

Mit Traktor den Baum angehoben

Prompt wurden die Freiwilligen Feuerwehren Stadt St. Valentin und Rems sowie das Rote Kreuz und der Rettungshubschrauber Christophorus 10 alarmiert, die nach kurzer Zeit bereits am Einsatzort eintrafen.

Da ein Traktor vor Ort war, konnten die Einsatzkräfte den rund 50 Zentimeter dicken Baum anheben und somit die verletzte Person darunter befreien. Nachdem der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 10 den Verletzten für den Transport stabilisiert hatte, wurde dieser ins Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen.

Dass erst vor rund sechs Wochen nicht unweit von der Einsatzstelle entfernt im selben Wald der Sohn des Verletzten ebenfalls unter einen Baum geraten war und sich dabei das Schienbein mehrmals gebrochen hatte, ist ein bemerkenswerter Zufall.

Nach rund einer Stunde Einsatzdauer konnten die gerufenen Einsatzkräfte wieder abrücken.