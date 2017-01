St. Valentin

Die Stadtkreuzung erstrahlt seit einigen Wochen in neuem Glanz. Die alten, verrosteten Schaukästen und der eher unansehnliche Schilderwald wurden entfernt und durch ein modernes Kunstprojekt mit Metallstelen und neuartigem Lichtkonzept ersetzt. Die Neugestaltung der Kreuzung und vor allem deren Kosten hatten im Gemeinderat stets für heftige Diskussionen gesorgt, denn die Opposition ließ kein gutes Haar an dem Projekt. Zusätzlich zur ungewohnten Optik ist nun ein neues Problem aufgetaucht: die Einfahrt zum Kutsam-Parkplatz.

Autofahrer klagen über die zu schmale Einfahrt, die vor allem dann zum Problem wird, wenn Autos von der Mozartstraße auf die Hauptstraße abbiegen wollen und so den notwendigen größeren Kurvenradius unmöglich machen. Ein Lokalaugenschein untermauerte diese Beschwerden. Viele Autofahrer mussten zurückschieben, um irgendwie die Kurve zum Parkplatz zu kriegen. Andere funktionierten kurzerhand die Ausfahrt zur Einfahrt um, um sich diese mühsame Prozedur zu ersparen.

Einfahrt ist breiter als das Mindestmaß

Dass die Zufahrt zum Parkplatz derzeit umständlicher ist als zuvor, hat auch Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr festgestellt. „Ich bin selbst einige Male gefahren und am Anfang denkt man sich schon ‚Uh, das ist ganz schön eng‘, aber in Wahrheit geht es sich schon sehr gut aus. Die Einfahrt ist gleich breit wie vorher“, betont die Stadtchefin. Mit 3,62 Metern sei sie breiter als das geforderte Mindestmaß, versichert auch Stadtentwicklungsstadtrat Patrick Hagmüller.

Kursierende Gerüchte, dass eine der Metallstelen versetzt oder sogar ganz entfernt werden müsse, kann Hagmüller nicht bestätigen. „Wenn eine Säule entfernt wird, dann wäre das das absolute Worst-Case-Szenario. Und auch versetzt wird nichts“, stellt der SPÖ-Stadtrat klar.

Auch wenn also alle Säulen dort bleiben, wo sie jetzt sind, wird die Zufahrt zum Parkplatz in Zukunft dennoch erleichtert. „Das Problem wird über die Bodenmarkierung gelöst“, verrät Patrick Hagmüller. Die Haltelinie in der Mozartstraße wird nämlich nach hinten versetzt, wodurch den Parkplatzbenützern ermöglicht wird, weiter auszuholen.

Warum das bis dato noch nicht passiert ist, hat einen guten Grund: das Winterwetter. „Sobald die Witterung es zulässt, wird ummarkiert. Ich hoffe, dass wir in zwei bis drei Wochen damit beginnen können“, verspricht der Stadtrat.