Im vergangenen Jahr ist es ein wenig still rund um die Band „Luna Rise“ mit Frontsänger Chris „Divine“ Lindner aus der Umgebung von St. Valentin geworden. Das ändert sich dieses Jahr nun schlagartig, denn die Band ist aus ihrer Ruhepause zurück und bringt auch gleich ein Konzert für ihre Fans mit.

Angefangen hat alles im Jahr 2011, denn in diesem Jahr wurde die Band, bestehend aus Chris Lindner, Robert Traunmüller (aus St. Valentin), Lukas Eisserer, Dominik Kneidinger sowie Alex Dorfmayr (aus Ernsthofen) gegründet. Heute hat „Luna Rise“ bereits einige Tonträger und Musikvideos veröffentlicht. Darunter das 2015 veröffentlichte Album „Dark Days & Bright Nights“ und das Musikvideo zu dem Song „Valentine“, der St. Valentin gewidmet wurde.

Musikalisch lässt sich die Band im facettenreichen Genre des Melodic Rock einordnen.

Im Jahr 2016 haben sich die fünf Musiker jedoch etwas zurückgehalten. Fans mussten sich mit „Dancing with Tears in my Eyes“ als zweite Videoauskopplung des Albums und kleineren Live-Auftritten, teilweise nicht in der Originalbesetzung, begnügen. Grund dafür war eine Pause einiger Bandmitglieder für ihr Studium im Inland sowie in Hongkong. Untätig blieb die Band als Ganzes jedoch nicht.

Die Ruhephase wurde genutzt, um neue Lieder zu schreiben und Pläne für die Zukunft zu schmieden. „Nach diesem kleinen Comeback wollen wir wieder mehr spielen. Dieses Jahr werden vielleicht sogar neue Songs veröffentlicht, da gibt es aber noch keinen fixen Termin. Wer nicht so lange warten will, kann gerne zu unserem Konzert kommen, da werden wir nämlich unter anderem auch neue Songs spielen“, verrät Lindner.

Dieses Konzert findet am Freitag, 24. Februar, im Kulturzentrum d’Zuckerfabrik in Enns statt. Genau an dem Ort, an dem 2011 auch das erste Konzert der Band über die Bühne ging. Unterstützt werden sie dabei von der Indie-Rock Band Seraphim aus der Umgebung von Linz. Der Einlass startet um 19.30 Uhr, beginnen wird das Konzert dann um 20 Uhr.

Weitere Informationen zur Band und zum Konzert gibt es unter www.lunarisemusic.com sowie auf Facebook.