Vor rund einem Jahr startete eine Arbeitsgruppe rund um Stadtrat Patrick Hagmüller, Stadtmarketing-Geschäftsführerin Doris Haider, Raumforscher und Geograf Peter Görgl sowie Baumeister Ernst Jordan das Projekt Stadtentwicklung. Im Zuge dieses Prozesses entstand eine Kooperation zwischen der Stadtgemeinde St. Valentin und der Wiener Akademie der Bildenden Künste mit den Professoren Michelle Howard und Luciano Parodi. Das Ergebnis dieser produktiven Zusammenarbeit wird ab dem nächsten Jahr in Form von sechs modernen Bushütten zu sehen sein.

„Ich glaube, dass das eine ganz tolle Geschichte wird“, freut sich Stadtentwicklungs-Stadtrat Patrick Hagmüller auf die zukünftigen Wahrzeichen der Stadt, die am Hauptplatz, am Franz-Forster-Platz, in der Feichtingerstraße, in der Alten Westbahnstraße, in der Steyrer Straße sowie in Altenhofen zu bewundern sein werden.

Projekt im Studienplan aufgegriffen

Um sich vor Ort ein Bild von den zukünftigen Standorten der Wartehäuser zu machen, verbrachten die Studenten im Sommer vier Tage in St. Valentin. Danach entwarfen sie Vorschläge für jeden der sechs Standorte. „Ich bin begeistert, was die Studenten in einem halben Semester geleistet haben und dass sie so engagiert an die Sache herangehen“, ist Hagmüller positiv überrascht von der Kreativität der Studenten.

„Wir haben uns auf sechs verschiedene Hütten, die als Teil einer Serie erkennbar sein werden, geeinigt. Das sind keine 08/15-Hütten, sondern sie haben Wiedererkennungswert“, schwärmt Hagmüller von den innovativen Modellen und Prototypen, die dem Gestaltungsbeirat bei der Mid-Term-Präsentation in Wien vorgestellt wurden. Die Bushütten werden nicht nur wegen ihrer auffälligen Architektur für Aufsehen sorgen, sondern auch wegen der innovativen Technologie, die beim Material der Hütten zum Einsatz kommen wird.

Textilbeton erstmals im Außenbereich

Für den Bau der Bushütten wird mit Textilbeton gearbeitet. Dabei handelt es sich um einen zementgebundenen Werkstoff, bei dem Carbonfasern als Bewehrungsmaterial eingesetzt werden und somit extrem schlanke Betonbauteile mit Dicken von 10 bis 20 Millimetern möglich sind. „Mit diesem Material kann man Beton herstellen, der so langlebig ist wie das Pantheon in Rom, weil endlich ohne korrosionsanfälligem Material, sprich Stahl, gebaut werden kann“, erklärt Architektin Michelle Howard die Vorteile des Textilbetons. Bisher wurde dieses Material noch nicht im Außenbereich eingesetzt. St. Valentin würde hier eine Vorreiterrolle spielen.

Realisiert wird das Projekt im Zeitraum von zwei Jahren. Im Jahr 2017 wird ein Teil der Hütten errichtet, der Rest folgt dann im Jahr darauf. Im Budget sind für die sechs Bushütten 60.000 Euro veranschlagt. Bisher hatte die Stadt nur Kost und Logis der Studenten beim Aufenthalt in St. Valentin zu bezahlen.