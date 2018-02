Junges Wohnen in der Raiffeisenstraße: Ein Projekt, das bei der ÖVP von Beginn an auf wenig Gegenliebe stieß und von ihr auch nicht mitgetragen wird. Bürger starteten zudem eine Unterschriftenaktion, weil ein Wohnbau für junge Leute direkt neben dem Friedhof für sie Konfliktpotenzial in sich birgt. Kritik gab es auch wegen des fehlenden Spielplatzes für die Mieter.

Wohnbau-Stadtrat Patrick Hagmüller (SPÖ) ist vom Wohnprojekt in der Raiffeisenstraße überzeugt. | zVg

Auswirkungen auf das mit der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen geplante Projekt hatte dies alles nicht. Trotz des Gegenwinds steht das Projekt nun in den Startlöchern. „In den nächsten Tagen wird mit dem Bau begonnen“, erklärt Wohnbau-Stadtrat Patrick Hagmüller (SPÖ), der die Aufregung nicht nachvollziehen kann und weit mehr Vor- als Nachteile sieht.

So sei St. Valentin um einen Schandfleck ärmer, denn um das Projekt verwirklichen zu können, musste ein altes Wohnhaus weichen. „Wir haben das Haus vor einem Jahr leergesiedelt. Man hätte es sowieso wegreißen müssen. Jetzt hat der Abriss der Gemeinde keine Kosten verursacht“, betont Hagmüller. Diese wurden nämlich von der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen übernommen.

Von der Unterschriftenaktion hält Hagmüller nicht sehr viel. „Da haben nicht nur Anrainer, sondern auch Leute aus Erla unterschrieben“, stellt er fest. Und die Kritik wegen des fehlenden Spielplatzes weist er auch zurück: „Das sollen Startwohnungen sein und keine Wohnungen für junge Familien. Da stellt sich schon die Frage, ob es da einen eigenen Spielplatz braucht.“

Keine Alternative zur Raiffeisenstraße

Warum die SPÖ am Standort in der Raiffeisenstraße festhält, hat einen guten Grund: Für Junges Wohnen benötigt man einen Grund in Gemeindebesitz. „Wir haben nur dieses Grundstück mit Wohnbauwidmung“, klärt Hagmüller über fehlende Alternativen auf.

Dass Junges Wohnen notwendig sei, davon ist Hagmüller überzeugt. „Für uns als Gemeinde ist es wichtig, dass man die jungen Leute im Ort hält. Günstige Wohnungen könnten dafür ein Anreiz sein.“ Mit den neun Wohnungen, die jetzt entstehen, ist der Bedarf aber bei Weitem nicht gedeckt. „Es wäre toll, wenn es ein Nachfolgeprojekt geben könnte“, hofft Hagmüller. Dafür bräuchte man aber erneut einen geeigneten Gemeindegrund.