Der Zusammenschluss der Volksbanken St. Pölten und Krems-Zwettl stand am Anfang. Zwei Jahre später ist die Fusion von zehn Volksbanken zur größten Regionalbank Niederösterreichs mit einer Bilanzsumme von 3,3 Milliarden Euro fast abgeschlossen. Am Wochenende wurde die Fusion mit der Volksbank Enns-St. Valentin vollzogen, im Sommer 2017 folgt noch Horn.

„Das ist auch in Europa historisch. Wir sind die Ersten“

Einen derartigen Zusammenschluss einer Gruppe von Banken hat es in Österreich noch nie gegeben. „Das ist auch in Europa historisch. Wir sind die Ersten“, erklärt Regionaldirektor Bernhard Muckenhuber, der in der Fusion „keine Vergangenheitsbewältigung, sondern ein Ausrichten auf die Zukunft“ sieht.

So wird es in seinem Wirkungsbereich zukünftig in Steyr und St. Valentin, dem Sitz der Regionaldirektion, Kompetenz-Center mit einem Kommerzbereich, einem Wohnbaubereich, einem qualifizierten Veranlagungsbereich und einem Versicherungsbereich geben. Der Fokus liegt weiterhin auf den Klein- und Mittelbetrieben, die man allumfassend begleiten will.

„Wir sind auf dem Weg eine Beraterbank zu sein. So definieren wir uns auch selber“, betont Regionaldirektor Muckenhuber. Standortschließungen waren im Zuge der Fusion absolut kein Thema. Auch für die Kunden wird sich durch den Zusammenschluss nichts ändern. So bleiben die 50 Volksbank-Mitarbeiter und fast alle Kontonummern gleich.

„Für die Kunden läuft alles wie bisher, außer dass das Namensschild ein anderes ist. Veränderungen gibt es nur in jenem Bereich, mit dem der Kunde nichts zu tun hat“, stellt Muckenhuber klar. Die Änderungen betreffen lediglich die Backoffice-Organisation. „Die ändert sich aber schon massiv“, weiß der Regionaldirektor, der bereits seit 18 Jahren im Vorstand der Volksbank in St. Valentin ist.

Zahlen & Fakten

Volksbank Niederösterreich:

Bilanzsumme: 3,3 Milliarden Euro

Kundeneinlagen: 2,7 Milliarden Euro

Kundenkredite: 2,6 Milliarden Euro

Mitarbeiterstand: rund 800

Filialstandorte: 87

Regionaldirektion St. Valentin:

Regionaldirektor: Bernhard Muckenhuber

Mitarbeiter: 50

Geschäftsvolumen: rund 600 Millionen Euro

Filialen: St. Valentin, Langenhart, Ernsthofen, Haag, St. Peter/Au, Seitenstetten, Ennsdorf, Enns, Asten, Steyr