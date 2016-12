Kurz vor Weihnachten gibt es für die St. Valentiner eine frohe Botschaft. Der lang gehegte Wunsch nach einem Nachtzug von Linz nach St. Valentin wird mit dem neuen ÖBB-Fahrplan, der am 11. Dezember in Kraft tritt, nun doch noch Wirklichkeit.

2015 wurde Resolution verabschiedet

„Seit ich Bürgermeisterin bin, habe ich den Wunsch bei jedem Fahrplandialog vorgebracht“, verweist Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr auf den langen Kampf um zusätzliche Bahnverbindungen für ihre Gemeindebürger. Im Vorjahr verabschiedete der Gemeinderat in dieser Causa sogar eine Resolution.

Auf der Forderungsliste der St. Valentiner standen ein zusätzlicher Pendlerzug und vor allem ein Zug zu späterer Stunde. Damit wollte man den St. Valentiner Bürgern ermöglichen, das kulturelle Angebot im nahen Linz nützen zu können, ohne auf das eigene Auto angewiesen zu sein. Mit den bisherigen Zugverbindungen war dies unmöglich.

Der neue ÖBB-Fahrplan, der am 11. Dezember gültig wird, und die Einführung der S-Bahn Linie 1 von Linz nach Garsten sorgen für neue Verbindungen, die die Wünsche der Valentiner Pendler, Kulturliebhaber und Nachtschwärmer erfüllen. In der Früh fährt nun zukünftig ein Pendlerzug mehr. Am Abend können die St. Valentiner von 19.52 Uhr bis 23.52 Uhr im Stundentakt einen Zug von Linz nach Hause nehmen.

